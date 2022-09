Kichi pide a la Junta que "no se cachondee" de los gaditanos por el proyecto de Valcárcel

El alcalde José María González 'Kichi' ha salido al paso de las declaraciones del presidente provincial del Partido Popular, Bruno García León, en las que decía que el proyecto dependía de una reunión a cuatro bandas para la que todavía no había fecha. Esas cuatro partes eran la Junta de Andalucía Diputación, Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

José María González opina que "no se trata de cuatro bandas sino solo de una porque la UCA ya ha dicho que apoya el proyecto, Diputación también y desde el Ayuntamiento ya comunicamos que poníamos cinco millones de euros. El único que no hace absolutamente nada y que no para de evitar sus responsabilidades pese a que pone campus universitario, son sus competencias y lo ha hecho en otras ciudades, es el PP y la Junta".

El alcalde deja claro que "la Junta es la única. Es cuestión de una sola banda, de una banda que se dedica a despreciar a Cádiz con todos los proyectos y hay que arañárselos aunque le pertenezca legítimamente, aunque lo prometieran hace ya más de cuatro años y que es una cuestión de ciudad y de justicia".

Por ello, les exige que "se dejen de tonterías y que no pongan más excusas, que los únicos que no quieren son ellos. Que el Ayuntamiento ya ha dicho que pone cinco millones, que la UCA ha ofrecido toda su disponibilidad, que la Diputación también y que está todo el trabajo hecho y son ellos los que están demorando y faltando a su palabra".

Por último quiere que "por lo menos no se cachondeen porque esto suena a broma, parece que se están cachondeando de los gaditanos y gaditanas y eso sí que no se puede".