Kichi califica de “vergüenza” y “nueva afrenta a Cádiz” que el Gobierno baraje trasladar la Comisaria a Puerto Real

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha calificado de “vergüenza” la “nueva afrenta a la ciudad” que supone el hecho de que el Ministerio del Interior esté barajando llevarse de la capital gaditana la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para ubicarla en la localidad vecina de Puerto Real.

El regidor gaditano ha argumentado que “ya no es que el Gobierno no arregle las murallas y olvide sistemáticamente el riesgo que eso supone para la ciudad”, y tampoco es solo que “pasen de hacer algo digno con el castillo de San Sebastián, que con una inversión constante podría lucir mucho más”. Tampoco es, según ha añadido, que “tengan el solar de al lado del pájaro jaula muerto de risa desde hace décadas, o que no hayan logrado que el tren de alta velocidad llegue a Cádiz, o incluso que nos condenaran 50 años a pagar un peaje”.

Para González, el “colmo” es que “el Gobierno quiere ahora llevarse de la ciudad la Comisaría, pese a que le hemos brindado oportunidades y terrenos para que esas dependencias se sitúen donde deben: en una ciudad de referencia para la provincia como es Cádiz”.

Al hilo de ello, ha reflexionado que “da igual quien esté en el Gobierno, ya que siempre le regatean los compromisos a esta ciudad y se piensan mil veces una inversión por pequeña que sea”. “Siempre tienen la tentación de ningunearnos desde Madrid”, ha aseverado el alcalde.

Finalmente, ha insistido en que este nuevo anuncio es “una vergüenza y una nueva afrenta a la ciudad”, instando al Gobierno a “guardar el dinero con el que paga los beneficios a las petroleras o con el que manda las tanquetas para reprimir y lo invierta en una nueva Comisaría en la ciudad”, enfatizando que “ya está bien de arañar siempre el futuro de Cádiz”.