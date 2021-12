La Junta de Personal Docente no Universitario anuncia movilizaciones por una atención adecuada a alumnos con necesidades específicas

La Junta de Personal Docente No Universitario de Cádiz ha decidido convocar una jornada de movilización provincial, unitaria, desde todas las organizaciones sindicales que la integran el miércoles 19 de enero para reclamar una atención adecuada para el alumnado de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). “Llevamos años luchando para que se dé la atención de calidad que este alumnado necesita, de hecho Cádiz es una de las provincias andaluzas con más horas concedidas porque lo peleamos sin descanso ante la administración, pero aún dista mucho de ser la demandada por nuestro alumnado más vulnerable puesto que no se llegan a cubrir ni el 10% de las horas de atención realmente necesarias”, señalan desde la Junta de Personal Docente.

“Desde el Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Cádiz, según nos cuenta su responsable, María Luisa Bermejo, o el propio Delegado, Miguel Andréu, intentan cubrir en la medida de sus posibilidades las horas disponibles concedidas, puesto que es un problema de dotación de la propia Consejería, pero finalmente se convierte en un auténtico reparto de miseria, puesto que en la mayoría de los casos un mismo monitor PTIS ha de responsabilizarse de varios alumnos, incluso en centros o localidades diferentes, con lo que ninguno está realmente bien atendido en sus justas necesidades”, indica la Junta. Las horas restantes deben ser cubiertas en muchos casos para que haya una real integración por el profesorado del grupo, las propias familias o personal voluntario de asociaciones, “costeado bajo cuerda en algunos casos por las mismas familias o por convenios de las empresas donde trabajan los padres o madres, generando situaciones de verdadera discriminación por el agravio creado al estar una parte del alumnado atendida y otra no”.

Por todo ello, la Junta de Personal Docente va a interponer denuncia contra la Consejería de Educación ante el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor. “Y no descartamos otro tipo de movilizaciones conjuntas a nivel andaluz, porque ya está bien de repartir miseria y de jugar con la dignidad y la integración efectiva de nuestro alumnado más vulnerable y de todo el alumnado en general que comparten aulas o centros”. El Personal Docente no Universitario dice no olvidar tampoco “la situación de precariedad laboral en la que está trabajando la mayor parte del personal que atiende a este alumnado, subcontratado por empresas externas en condiciones vergonzosas en muchos casos, así como la falta de horas de orientadores/as, PTs, ALs y otros especialistas necesarios para una verdadera atención e integración de calidad”.

Por ello la Junta de Personal Docente no Universitario asume este tema como “prioritario” en su gestión y no se detendrá “hasta conseguir que la Consejería de Educación asuma ampliar la dotación presupuestaria necesaria para poder atender con las garantías de calidad y dignidad que necesita la educación integradora de nuestro alumnado más indefenso, sus compañeros/as, su profesorado y todo el personal que lo atiende”.