Juancho Ortiz: "El PSOE no tenía intención de iniciar la séptima y octava fase del Cerro del Moro"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, lo tiene claro: “El PSOE no tenía intención alguna de iniciar la séptima y octava fase del Cerro del Moro”. Y lo afirma asegurando que el expediente tramitado por el gobierno socialista de la Junta de Andalucía “estaba absolutamente desfasado y, por supuesto, sin dotación”. “Y lo peor de todo es que durante todos esos años en los que nadie hacía nada por esos vecinos, les han estado utilizando para sus intereses partidistas”, sigue arremetiendo Ortiz.

El concejal del PP ha valorado las últimas actuaciones en relación a la rehabilitación de la barriada de extramuros, en las que ha sido necesario reformar el PGOU para dividir la unidad de ejecución en dos y corregir errores de superficies de las distintas viviendas y espacios, todo ello después de que se haya puesto de relieve que la Junta contempló la fase 7 y 8 como única propietaria de unas viviendas que mientras no se ejecutaban esas fases vendió a sus ocupantes, complicando gravemente la operación con hasta 115 propietarios privados de lo que en la actualidad quedan 70 y derechos hipotecarios en 17 de esos casos.

No deja a un lado Ortiz en sus reivindicaciones al gobierno municipal de José María González Kichi, al que acusa de haber firmado un convenio meses antes de las elecciones autonómicas de 2019 sin contenido alguno. “Hay que tener muy poca vergüenza para firmar un convenio semanas antes de unas elecciones sin un solo euro de dotación con el único fin de darle coba a los vecinos del Cerro del Moro después de estar 30 años mareándolos. Y menos vergüenza aún ser alcalde de Cádiz y quedarse calladito con ese trágala socialista, para salir ahora, justo ahora que el PP desatasca la operación y la dota económicamente, a meter bronca a los vecinos del Cerro del Moro. Ahora que es cuando esos vecinos saben perfectamente que la operación ha arrancado y se tiene el dinero y la voluntad política de hacerse”, ha asegurado el líder de la oposición, convencido de que “hasta que no llegó Juanma Moreno a San Telmo, a este hombre (por el alcalde) le encantaba que la Junta o cualquiera le diera coba, mientras que le mantuviera en el sillón”.

“El Cerro del Moro se han convertido en prioridad para la Junta de Andalucía tras décadas de engaños y abandono socialista. Y es así gracias al empeño de hombres y mujeres del PP que han sido concejales de gobierno en Cádiz y han sufrido el desprecio de esa administración que, durante décadas, tenía como misión en Cádiz castigar a la ciudad por no votar socialista”, asegura Juancho Ortiz, que reclama al alcalde “que deje de una vez por todas la bronca y la mentira”. “Tiene ahora en la Junta una delegación de Fomento y Vivienda que no solo ha desatascado Cerro del Moro, sino que ha iniciado Matadero 2, también tras lustros de abandono del PSOE; o que acude a financiar todas las operaciones, las poquísimas que hace y las muchas que anuncia todos los meses. Por lo menos que tenga gallardía y se calle. No le pido que sea capaz de reconocer al PP lo que está haciendo en materia de vivienda en Cádiz mientras él se cruza de brazos, pero al menos que no malmeta y no esté todo el día mintiendo”, ha afirmado.