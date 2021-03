Juancho Ortiz acusa a Kichi de ser "miserable y cobarde" por sus declaraciones por el caso Loreto

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha calificado este jueves, a través de una nota de prensa, de "ocurrencia" la petición de dimisión que el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha lanzado en rueda de prensa "de las dos personas a las que calumnió públicamente por el hecho de que ahora el Tribunal Supremo lo ha absuelto, cuando él ni se inmutó en febrero de 2019 al ser condenado por la Audiencia Provincial. ¿Cuál es la lógica de este hombre? No dimite él, condenado por la justicia, y quiere que dimitan ahora quienes lo único que han hecho es defender su honor. Está como para hacérselo mirar".

Juancho Ortiz ha respondido al "reguero de falsedades vertidas" por el alcalde que "no se puede ser más miserable y cobarde que Kichi en el Caso Loreto: miserable por acusar a otro ser humano de dar agua contaminada a sabiendas a 14 mil personas, que es lo que hizo en 2016 y lo que ha vuelto a hacer hoy, y cobarde porque cuando le toca sentarse en el banquillo delante del juez lo que hace es echar las culpas a los periodistas, negar que dijera lo que todo el mundo publicó, y decir que él no señaló a nadie y que no dijo exactamente eso, tal y como se pudo comprobar en el juicio oral y en el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo".

El presidente del GMPP ha recordado que el 14 de febrero de 2017, delante del juez de instrucción número 3 de Cádiz, "el que hoy es tan valiente" llegó a decir, textualmente, que "no acuso en ningún momento a Teófila Martínez ni a ningún miembro del equipo de gobierno", "no sabe si dijo a sabiendas", "no reconoce como suyos los titulares de prensa", "que no quiso decir que se suministró agua contaminada a sabiendas".

Juancho Ortiz ha concluido señalando que las declaraciones de este jueves del regidor municipal, "como todas las que ha hecho en este asunto desde 2016, hay que tomarlas como lo que son, la palabra de un cobarde. Hoy vuelve a cargar contra Teófila e Ignacio, pero en el recurso que presentó en el Supremo lo que ha escrito es "que se refirió a los mandos de Aguas de Cádiz, pero ni la recurrente en apelación Sra. Martínez, ni el recurrente Romaní, eran mandos de Aguas de Cádiz". Lo dicho, muy valiente pidiendo dimisiones y acusando mientras que no sea delante de un juez".