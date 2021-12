Isabel Suraña: "Hay un boom de proyectos atascados en la administración"

En el poco más de dos años que Isabel Suraña lleva al frente del Colegio de Arquitectos de Cádiz ha trabajado en la creación de una red de arquitectos en las comisiones locales, en conexión con la provincial de Cultura, de la que forman parte desde hace relativamente poco tiempo. También trabajan concienzudamente en la creación de arquitectura sostenible, para lo que ahondan en la formación y la creación de un visado verde que será pionero a nivel andaluz.

–Al poco tiempo de empezar su labor como decana de Arquitectos saltó la crisis del Coronavirus, ¿Cómo ha afectado a los arquitectos?

–Cuando saltó la crisis nos asaltó la incertidumbre que tenía cualquier profesión. Pensábamos que aun no habíamos levantado la cabeza de la crisis anterior y ahora nos venía el duro golpe del Covid. Sin embargo no provocó una merma en el trabajo, si no que ha habido un efecto totalmente contrario. Desde visado, que es nuestro primer barómetro veíamos cómo subían exponencialmente el número de visados, incidiendo sobre todo en áticos, chalés, unifamiliares y reformas de viviendas. Entonces es como un vuelco a una situación que parecía negativa que se ha convertido en un cupo de trabajo importante en 2020 y 21.

–La gente empezó a darle más valor a su hogar

–Todo el mundo se ha dado cuenta de que el tiempo que pases en tu casa debe ser de calidad. Y por esto hay muchas reformas de viviendas existentes y mucha demanda de unifamiliares y de viviendas de ciudad jardín y costera.

–Ante estos datos, ¿se espera otro boom inmobiliario?

–Hay un boom porque somos muchos arquitectos y toda la demanda por parte de los usuarios particulares de proyectos de unifamiliares o promociones de edificios con grandes terrazas, en estas líneas nuevas de cambio de paradigmas. Casi todos los arquitectos ahora mismo tienen una demanda alta de trabajo, pero no va acorde con los plazos de la administración que está produciendo un embotellamiento. Y ya no solo en los ayuntamientos, sino en las empresas constructoras, que también han acotado sus capacidades puesto que tienen adaptada su estructura a la situación tras la crisis de 2008 al 12 y no se atreven a las pérdidas tan grandes que tuvieron, por lo que están muy limitadas y están dando fechas para hacer proyectos a un año vista, que sumado al aumento de costes de los productos de la construcción materiales, acero, suministros porcelánicos, aluminio por la subida del transporte etc, pues hay un problema. Las administraciones no se están dando cuenta, pero todo esto puede provocar un nuevo retroceso en todo lo que hemos avanzado.

–Esto está directamente relacionado con el decreto del Gobierno para reducir la temporalidad, que ha provocado el despido en la administración de mucho personal técnico.

–Sí, la pérdida de técnicos es debido a la interinidad y hay municipios que han mermado los técnicos informantes de licencias. Y con tantos proyectos no dan a basto en las licencia precisamente por el poco personal, lo que está provocando colapso en casi todas las administraciones de los municipios que controlamos. Es decir, no casa el ritmo de los proyectos con el de los procesos constructivos y con los tiempos de la administración, y esto puede ocasionar una nueva crisis.

–¿Y tiene pensado el Colegio de Arquitectos hacer algo aunque sea de la mano de otros colegios a nivel andaluz, nacional?

–Algunos ayuntamientos han buscado opciones de contratos paralelos y lo que están haciendo en otras provincias es formar una oficina para supervisión del proyecto externo. Se hace en Madrid y Sevilla y en ese sentido estamos tendiendo la mano a los municipios con los que nos hemos reunido, pero hay que darle una forma legal a este proceso.

–¿Y esto lo estáis tratando directamente con los Ayuntamientos de Cádiz y otros municipios como es el caso del Ayuntamiento de Cádiz, Chiclana y otros municipios de la provincia afectados?

–Lo hemos tratado con San Fernando, y con Cádiz estamos pendientes de una reunión, la hemos pedido, pero echan balones fuera con Cultura, echan la culpa a la comisión provincial de Cultura, porque buena parte de proyectos están en el centro. Pero esto es independiente. Así que al excesivo número de proyectos, con más de cien visados diarios desde hace meses, se une el retraso de la Comisión Provincial de Cultura. También nos hemos reunido con la Junta, a la que solicitamos continuamente que actualicen expedientes y envíen los atrasos. También es un problema importante, a nivel autonómico.

–La situación también puede derivar en que los proyecto más potentes de promociones caigan en manos de constructoras también más potentes de fuera.

–Puede ocurrir dos cosas. Que se cierren contratos y que la empresa no tenga solvencia para llevarlo a cabo por la subida de materiales y otros elementos, y que las obras paralizadas empiecen a costar dinero a las constructoras, no puedan hacer frente y se queden en una situación de inseguridad jurídica. Esta situación va a crear un problema porque las empresas están siendo prudentes a la hora de coger proyectos. Nunca antes me había encontrado este problema en 20 años, el boom para construir y la falta de empresas con disponibilidad. Y de hecho, las empresas están firmando contratos con cláusulas vinculantes porque la subida ha sido excesiva. Hay un temor latente en el sector de una posible crisis.

–¿Qué solución veis?

–Nosotros casi estamos obligados a crear una oficina técnica para gestionar los fondos Netx generation , y estamos a la expectativa que nos den las pautas claras de la formalización de estas oficinas y la idea es que no solo queden para gestionar los fondos de 2022 y 2023, sino que queden oficinas de control técnico que hagan un visado urbanístico de control urbanística que sirva de apoyo a los técnicos de los Ayuntamientos. Es decir la derivación de las competencias o ayudas para agilizar el trámite de la obtención de licencia porque se está convirtiendo en una bola

-¿Ya están en marcha estas oficinas?

–Ya hay firmado un convenio a nivel nacional y también con las autonomías para sacar el decreto y se encargarán los colegios de arquitectos de gestionar los proyectos susceptibles de acogerse a los fondos Next Generation. El dinero ya está asignado en la Junta.

-¿Esto requerirá entonces más contrataciones en el Colegio, no?

–Sí, tendremos que contratar, pero estamos esperando indicaciones claras para gestionar. Si se crean la finalidad sería el apoyo a los municipios.

-Hablando de colaboraciones, a final del 19 se anunció vuestra participación la Comisión Provincial de Patrimonio. ¿Cómo ha sido esta necesaria integración? ¿Alguna intervención importante?

–Sí, nos introdujimos en la provincial con voz y voto, y a través del arquitecto encargado tratamos de dar voz especialista a los informes y, en la medida que podemos, dilucidar las aclaraciones y la celeridad, pero no podemos intervenir en el proceso administrativo. Aparte hemos metido arquitectos en las comisiones provinciales de Jerez, San Fernando, de Tarifa y hemos propuesto El Puerto de Santa María e intentaremos alguno más, así que hemos trazado una red de arquitectos con la ventaja de que están en los municipios de forma consensuada con la provincial. Así que ante cualquier problema entre algunos de estos municipios y la provincial pues tenemos un interlocutor directo que intentará aclarar la problemática que surja, como ocurrió con el adoquinado de Jerez.

-Este año será el Año de la Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cádiz. ¿Qué es el visado verde y cómo se gestiona?

–Lo he mencionado varias veces porque desde que llegué. Quise enfocar a través de los visados un cambio de paradigma en la forma que tenemos que hacer los arquitectos los edificios. Es una cuestión que debe ser ya obligada debido al cambio climático como estamos viendo, pues no es un aviso, lo estamos viendo todos. Así que planteé una forma lógica de construir que siguiera unos requisitos normativos sin que aumentara la complejidad que ya tienen los proyectos, pero con un guión claro para que los proyectos puedan ser realmente sostenible sin llegar al a complejidad de los sellos europeos, que son los únicos instaurados. Nos hemos apoyado en unos parámetros que hay a nivel nacional, lo hemos extrapolado a la provincia de Cádiz por las condiciones climáticas y le estamos dando forma en la web a un guión de contenidos y paralelamente vamos a hacer un programa formativo para que los arquitectos se preparen para empezar a hacer los proyectos como un plus de calidad, con la intención que sea la forma real de construir. Este plus llevará un sello y será el visado verde y que le servirá a las administraciones locales para identificar los proyectos que son susceptibles de cualquier subvención que venga a apoyar bajo criterios de sostenibilidad. Desde la Junta están muy interesados en escucharnos y creo que una vez que lo tengamos lo podremos incluso exportar. P

-¿Y cuáles son los pasos a seguir?

–Pues tenemos que cerrar el programa de formación, el comité de experto a nivel nacional nos van a avalar el sello y tenemos que mostrarlo a las administraciones, para que sus técnicos identifiquen de una manera muy clara que este tipo de proyectos con este sello serán susceptible de subvención. Esto hay que hacerlo ya.

-¿Los arquitectos no caminan entonces actualmente hacia la sostenibilidad con sus proyectos?

–No. Es difícil convencer a un cliente de estos cambios de paradigmas porque suponen un coste adicional, unos materiales que debería usarse al mínimo como el hormigón y el plástico, otros que no están a mano, una forma de construir que tienes que creer que funciona... y esto debe ser poco a poco y creemos que puede hacerse con incentivos económicos que nos ayuden a avanzar hacia este cambio de paradigma en la construcción, porque realmente la construcción es de las actividades que más residuos contaminantes genera. Si tenemos en la mano empezar a cambiar las cosas, lo haremos.

-¿Seríais pioneros?

–No porque no existan sellos, pero son entidades acreditadoras privadas, negocios. Y lo que queremos es incluirlo a la forma normal de construir.

-¿Qué otras actividades pondréis en marcha este Año de la Sostenibilidad?

–Queremos que se entienda que hay un cambio de actitud que viene de la mano del visado verde. Y lo vamos a acompañar de conferencias que versarán sobre la sostenibilidad, queremos traer a los premios Pritzker Lacaton & Vassal, distinguidos precisamente por contribuir a la construcción sostenible y durante todo el año aparecerá el logo de Arquitectos de Cádiz con un nuevo símbolo verde, a modo de guiño. Y, en definitiva, cualquier jornada, acto y formación irá en esta línea.

-La peatonalización, la sostenibilidad, zonas verdes, naranjas, azules, bolsas de aparcamientos, ¿Se está avanzando adecuadamente hacia esto en Cádiz y la provincia?

–Este cambio de paradigma no se trata solo de carriles bici, ni áreas de peatonalización. Hay que empezar a estudiar las ciudades por núcleos de manzana que sean autosuficientes y conectadas entre sí, de manera que tengan un recorrido peatonal de 10 minutos, pero que en su interior tengan sus colegios, supermercados etc. Y hasta que las ciudades no se miren desde una perspectivas de conexiones mínimas de vehículos y de servicios centrados por ciudades multinuclea, es decir con varios centros, la ciudad no será realmente sostenible. En ningún municipios de la provincia se ha conseguido, ni se han puesto las pilas, y ni siquiera se contempla en los nuevos planeamientos. No se plantean ciudades sostenibles porque tenemos que cambiar la mentalidad.

-Cádiz está sufriendo el problema de la turistificación con el famoso boom de apartamentos turísticos. El Ayuntamiento va a frenar para beneficiar el acceso a la vivienda al ciudadano, que cada vez es más difícil en esta ciudad. ¿Cuál es la postura del Colegio de Arquitectos cuyo colectivo come también de estos proyectos?

–Tuvimos antes de verano una ponencia sobre este tema y la conclusión que sacaban los analistas de la ciudad era que ni se pueden cortar del todo, porque en Cádiz genera economía, ni se puede permitir todo. La solución no es cortar con todo, sino que se tenga un control, un plan estratégico que resuelva el ratio de VFT que pueda albergar la ciudad sin que sea contraproducente, ni se eleve excesivamente el precio de la vivienda. Todo lo que se haga con un estudio previo y un control puede salir bien.

-¿Qué otras actividades hay previstas para el próximo curso?

–Como acto principal del año la imposición de medallas a los arquitectos con una trayectoria, que recuperamos este año y salió fenomenal, tuvo muy buena acogida y a la que asistió Rafael Moneo. Y aparte de los actos del año sostenible, destacar el impulso a la arquitectura contemporánea singular de la provincia de Cádiz de los años 70 y 80, a través de la edición de unos libritos, homenajes a sus autores y exposiciones itinerantes. Se ha hecho con la iglesia de San Servando y San Germán en Cádiz, la Casa del Mar en Tarifa, y la iglesia de San Juan Bautista en Jerez. A cada episodio le dedicamos un año y queremos publicar unos 10.

-¿Qué supone para el Colegio de Arquitectos la entrega del Premio Nacional de Arquitectura en Cádiz, teniendo en cuenta que habéis sido los principales impulsores de su candidatura?

–Estamos profundamente agradecidos de que se reconozca Cádiz como ciudad de referencia para Alberto, y que salga de Madrid para entregarse aquí de forma casi excepcional. Para ello nos pusimos inmediatamente a disposición del Ministerio para colaborar con ellos desde el colegio.