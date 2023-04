Incendio en un local hostelero de la calle Brasil en Cádiz

Bomberos del Consorcio Provincial del parque Cádiz intervinieron en la tarde del viernes en el establecimiento hostelero Asador Burguer El Rey del Pollo situado en calle Brasil.

El incendio parece que se inició en el filtrado de la campana extractora propagándose a parte del tiro hacia la cubierta, el propio asador, alimentado también con carbón. Como consecuencia de las llamas y la radiación térmica se fundieron varias canalizaciones de aguas residuales de los pisos superiores.

A pesar de ello, no hubo afectación estructural pero sí daños de consideración en diversos aparatos propios de la actividad del local. En la actuación de los bomberos fue necesaria ventilación forzada al no tener huecos al exterior y haberse generado gran cantidad de humos y gases pero no hubo daños personales.

Los bomberos acudieron al lugar con dos vehículos autobomba, otro autoescala, y se utilizó un extintor de polvo, seis equipos autónomos, cámara térmica, turboventilador y 400 litros de agua.

La intervención comenzó a las a las dos de la tarde y se prolongó durante una hora y cuarto.