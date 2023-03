IX Congreso Internacional de la Lengua Española | Los presidentes reflexionan sobre los cambios de la comunicación en el fútbol

El lenguaje es la base de la comunicación. Su buen uso puede ser parte del éxito de una entidad. Si se baja al pasto del fútbol, mucho ha cambiado la forma que tiene un club de relacionarse con sus aficionados, teniendo una enorme relevancia los propios medios de comunicación. Aunque todos los actores juegan un papel importante, el más fundamental en materia comunicativa lo tiene el presidente como referente y máximo responsable.

En el turno de la mañana de este viernes de las jornadas 'Hablamos de fútbol. Lenguaje y deporte’, uno de los eventos que despertó mayor interés fue la mesa redonda 'Los nuevos límites en las declaraciones. El lenguaje de los presidentes de los clubes de fútbol'. En ella, el expresidente del Deportivo de la Coruña, Augusto César Lendoiro; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; analizaron su papel como máximos exponentes de los clubes de fútbol, el manejo de la comunicación en las diferentes situaciones, sus referentes y la evolución de su figura en los últimos años, sobre todo en comparación con la generación de los 90.

El director de Comunicación del Cádiz CF, José Grima, ejerció de moderador para dar pie tanto al anecdotario como a las reflexiones sobre el papel de los presidentes. Muy pronto apareció el carisma de Augusto César Lendoiro, hecho de otra pasta a la hora de dirigir un club, al definir con claridad la manera de comunicar de Enrique Cerezo, que "no se moja ni los calcetines en la tempestad. Da enormes lecciones de tranquilidad en los momentos más apurados. Es nuestro Aristóteles".

En esa forma de comunicarse, destacó Cerezo la diferente manera de dirigirse al aficionado, al jugador o a un periodista. "Con cada uno hay que usar el lenguaje que corresponde", afirmó el presidente del Atlético de Madrid, a lo que añadió que "lo mejor es no decir nada", apelando así a su propia fama. Por su parte, Manuel Vizcaíno reconoció sobre si es innata la capacidad comunicadora de un presidente que "me cuesta mucho hablar en público, pero he ido aprendiendo y me he ido adaptando. No pensaba ser presidente, pero las circunstancias son como han llegado”.

En una tertulia de presidentes, no podía faltar un recuerdo a los años 90, una época dorada en cuanto a la relevancia mediática de esta figura. Lendoiro, como parte importante con el Superdépor, rememoró a figuras como Jesús Gil, Lopera o Paco Roig. "Cada uno daba una lección magistral a su manera", sentenció, a la par que apuntó que "nunca entendí que los periodistas fueran a escuchar después de los partidos a los entrenadores. Si ya sabes qué van a decir, ¿para qué vas a ir? De ellos –por los presidentes de los 90– nunca podías estar seguro ni siquiera acercarte mínimamente de lo que podían pensar". "Hay tiempos que podrían volver”, sentenció, a la vez que destacó el papel que tuvieron en su momento en los palcos periodistas como Josep Pedrerol o Mónica Marchante en la extinta Canal+. De hecho, lamentó que muchos presidentes actuales no hablen con los medios: "Me llama la atención cuando los presidentes no hablan. No me gusta. No pueden mirar para otro lado y el problema lo tienes que resolver. El presidente tiene que dar la cara”.

Otro tema del que se debatió fue el de los códigos del fútbol, que también se están rompiendo por el lado de los presidentes. Aquí, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, incidió en que "las comidas de las directivas, que la gente asimila a que nos ponemos ciegos a comer, creaban vínculos irrompibles. Eso se ha roto entre el Covid, los propietarios extranjeros, las formas y la flojera para llevar un club de fútbol. No es que tengan que ser presidencialistas, pero el presidente tiene que ir al fútbol y hay presidentes que ni van". Esta opinión la refrendó Cerezo, que señaló que "ahí es donde puedes decir lo que sientes y piensas del fútbol".

Otro aspecto fundamental en el que los presidentes tienen un papel relevante es el mensaje que se da a los aficionados sobre la situación de un club, siendo partícipes y teniendo que ser los primeros en creer. Sobre este aspecto, Cerezo fue vehemente al decir que "la ilusión en el fútbol es fundamental. Aunque consideres que es muy difícil, hay que transmitir, el primero a ti mismo, que puedes conseguirlo".

Otro lugar en donde el lenguaje y la comunicación son fundamentales es el vestuario. Aquí, cada uno tiene su forma de relacionarse. "Ahí es donde realmente se puede sentir cómo va a ser el partido", aseguró Cerezo, que entra en este lugar antes y después de cada encuentro, mientras que Lendoiro reconoció que "bajaba simplemente a saludar. Nunca hablé ni una sola palabra menos en algún momento para dar ánimos". Por su parte, Vizcaíno considera que "un porcentaje del éxito o del fracaso está en esas cuatro paredes sagradas. Allí no entra nadie, solo entro yo. Es algo que tengo vedado y eso va a misa".

Y como el Congreso de la Lengua está para hablar de las palabras, Lendoiro y Cerezo decidieron quedarse con "ilusión" para definir sus trayectorias, mientras que Vizcaíno optó por "creer".