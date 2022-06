El IFEF afianza su transformación con una apuesta por el empleo

“Debemos ser una herramienta útil para la ciudad”

Destaca el teniente de alcalde de Fomento, Carlos Paradas, que la persistencia a lo largo de 2021 de la pandemia de coronavirus "ha vuelto a condicionar la vida de las personas y también de las instituciones. Ello ha supuesto el reto del servicio al cuidando, que ha cambiado su manera de comportarse fruto de lo vivido y sufrido en pandemia. Lo que antes valía, quizás ya no tanto o no del mismo modo. Y esta reflexión, en materia de formación y de empleo, no hace sino generar la necesidad de estar a la altura de las circunstancias para ser una herramienta de utilidad para toda persona que busca empleo o se forma para una mejora profesional".

En todo caso, el edil destaca que se han puesto las bases, a lo largo del último ejercicio, "para ejecutar ya a lo largo de este 2022 programas formativos que hace años no se convocaban, concedidos por otras instituciones. Se ha colaborado en red y se ha trabajado con otros socios, locales y europeos".

"Seguimos creyendo en las personas, en el trabajar por los ciudadanos, en el tener unos fines sensibles que cumplir, que relacionados con el empleo afectan directamente a la vida de la gente, en ser eficientes para poner nuestro granito de arena para mejorar la vida de la gente de nuestra ciudad".