“Hola, soy Fran González”: La campaña telefónica más cercana de los socialistas

“Hola, soy Fran González”. Si suena el teléfono de su casa y al descolgar escucha la voz del candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz no le están gastando una broma, tampoco espere llevarse los 3.000 pavos de la tarjeta de El Hormiguero, que no están los socialistas gaditanos para ir regalando cuartos. Simplemente es la otra política. Corren nuevos tiempos pero después de la que los community manager han dado con las redes sociales y el poder de internet, resulta que no hay nada más cercano que una llamada personal.

“Hola, soy Fran González, candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz. Los socialistas queremos que nuestra ciudad funcione y tenga futuro. Entre todos es posible conseguirlo. Nadie mejor que tú conoce las necesidades e ilusiones de tu barrio. Por eso, me gustaría que me contaras los temas que consideras más importante para lograr que Cádiz sea la ciudad que de verdad queremos. Muchas gracias. Cádiz cuenta contigo. Ahora, el Gobierno necesario”. Así reza el mensaje que muchos gaditanos están oyendo al otro lado del aparato, que decían los castizos. Al término de la locución se le permite al ciudadano interactuar, dando opciones como si quieres seguir recibiendo información pulsa 1, si quieres dejar un mensaje, pulsa 2, si quieres que el candidato te visite, pulsa 3. Así sucesivamente.

La empresa encargada de esta campaña, que pretende acercar a todos los hogares gaditanos a Fran González, es la misma que está llevando la de Íñigo Errejón en Madrid.

Parece una buena idea, siempre, claro está, que no tomen como hora punta de llamada la de la siesta, como hacen algunos operadores móviles, cuyas telefonistas reciben miles de piropos de amables gaditanos cada sobremesa. Porque claro, lo ideal es que a ese Hola, soy Fran González, le corresponda un mínimo de interés y la interactuación deseada.

No sabemos si la campaña socialista se saltará los números de los dirigentes de otros partidos, porque como Fran González le despierte al alcalde la niña después de un biberón es capaz de pedir su reprobación al Pleno.