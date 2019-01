“El alcalde no está dimensionando las consecuencias que puede tener esto”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, calificó como “una barbaridad” que haya 13,5 millones de euros de facturas con reparos del interventor municipal. González quiso precisar que legalmente no se están levantando los reparos tal y como marca la ley, “sino que lo que se está haciendo es pagar las facturas mediante decretos del alcalde”. El candidato socialista a la Alcaldía opina que lo que hizo el interventor en el informe de noviembre con el reparos suspensivo “era una acción desesperada para provocar una reacción por parte del equipo de gobierno”. Esto se tradujo en que para el pleno del mes de diciembre llevaran el intento de aprobación del inicio del expediente “que no lo era” y la estructura de costes, esto último lo único que se sacó adelante.

González afirma que el PSOE ha intentado ofrecer alternativas “pero el alcalde sigue en una sinrazón y creo que no están dimensionando las posibles consecuencias que puede tener todo esto”. Al tema de los reparos, Fran González recuerda que se eliminaron las instrucciones para los contratos menores “algo que denunciamos en su día y contestaron diciendo que estaban haciendo unas nuevas. Han pasado cinco meses y todavía no están las nuevas”.

González calificó como “brutal” el volumen de facturas con reparos y la excusa no puede ser que es un procedimiento habitual porque por ejemplo, en Diputación no hay un solo reparo”. Por otro lado, ratificó lo que venía diciendo desde hace tiempo y es que el pliego no va a estar para el 31 de julio, tal y como se comprometió el equipo de gobierno.