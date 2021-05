No son la solución a todos los problemas, pero, quizás, un comienzo y, sobre todo, un gran avance respecto a la atención a los usuarios de los Servicios Sociales. Hablamos de la ayuda única y la estrategia Eracis.La primera es una herramienta por la que una persona que necesita de varios recursos de apoyo municipal -que actualmente tramita cada uno por separado con sus consiguientes idas y venidas de papeleos, citas, justificantes y colas- sólo tendría que cursar una única solicitud con un único pago cuya cantidad se le calcularía en función de las ayudas que tiene aprobadas.

“Se trata de integrar todo en uno y que la persona autogestione esa cantidad, con lo que también sabemos que esta ayuda tiene que ir acompañada de mucha pedagogía porque se trata de que esa persona pues no venga al mes siguiente con un recibo de la luz, sino que sea consciente que en ese montante que se le concede pues está incluido todo”, explica la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández que, aunque no le gusta “dar fechas”, avanza que desde su delegación están “trabajando” para que esta ayuda “se pueda poner en marcha antes de final de año”, al menos, como prueba “en un número concreto de familias usuarias con la que funcionamos muy bien”.

Ese buena relación se basa, especialmente, en el tema de “justificación de las ayudas”, uno de los grandes escollos con los que se topan en Asuntos Sociales. “Sabemos que a veces es complicado pero es que el sistema misma no nos deja tramitar la siguiente ayuda si la anterior no ha sido justificada debidamente por el usuario. Es dinero público y, como tal, tenemos que fiscalizarlo y eso pues hay algunas familias que no lo entienden o que se les hace más complicado resolverlo”, intenta comprender Fernández.

Junto a la ayuda única, la implantación de la estrategia Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), con una inversión de la Junta de 3.908.000 euros, ilusiona a la delegación en un cambio de paradigma puesto que permitirá “una intervención integral y asesoramiento en la búsqueda de empleo”. Eso sí, sólo en dos zonas de la ciudad, la barriada de La Paz-Guillén Moreno y la barriada Loreto-Cerro del Moro, las dos áreas clasificadas como más desfavorecidas en el Plan Local de Cádiz.