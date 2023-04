Hallan una noria del XVIII y todo el sistema de regadío de la zona en la calle Adriano

Puerta Tierra era una zona de huertas a finales del XVIII, XIX y principio del XX, el área de campo por excelencia de la ciudad. Muchas de estas dependencias rurales proliferaron en torno a la iglesia de San José, datada de 1789, aunque una de ellas incluso anterior a esta fecha ha salido recientemente a la luz bajo el solar del antiguo chalé de Casanova, en la calle Adriano, 5 con nueva información sobre la economía agrícola del momento.

En concreto ha aparecido el conjunto de una parcela de huerta, sus dependencias y su sistema de regadío, explica María Luisa Lavado, que es la directora de la excavación que ha tenido lugar entre enero y marzo y que ha desarrollado junto a David Godoy y Mónica Romera, bajo la supervisión de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

A medida que los trabajos avanzaban han localizado un conjunto de edificaciones articuladas en torno a un patio central empedrado con cantos rodados de pequeño y mediano tamaño, cuyo elemento central es la noria, “que sería el mecanismo por el que se desarrollaría el sistema de regadío de los terrenos colindantes a ella”. Así, añade la arqueóloga, “las habitaciones que se encontraban alrededor debieron servir tanto de vivienda como de almacenes tanto para productos como herramientas agrícolas”. Un hallazgo en el que no hay constancia de “huellas de animales de tracción que hubieran servido para mover el mecanismo de la noria”.

A este elemento principal que centra el conjunto se le suman una serie de pozos, arquetas y atarjeas que circunda el perímetro de la noria y otros de fábrica más reciente, que se localizan en el exterior del patio. Todos estos pozos han sido usados recientemente, tal y como muestran los restos de tuberías que aún se conservaban, así como otras tuberías de cerámica.

Entre los hallazgos destacan en este conjunto una serie de anforiscos “que suponen otro tipo de sistema de regadío o de otro sistema de captación o filtración de agua”.

Zona de necrópolis

Y aunque no eran los resultados esperados, pues estamos hablando de un solar en torno al que han aparecido “importantes registros tanto de las necrópolis fenicias, como púnicas y romanas de la ciudad”, este trabajo ha permitido investigar “una parcela de conocimiento arqueológico que era conocida a través de la documentación gráfica y fotografías del XIX, pero que no había sido sacada a la luz hasta la fecha, o al menos yo no tengo constancia de ello”. Es decir, de toda una serie de dependencias relacionadas con la economía agrícola de huertas que probablemente estuvieran en funcionamiento desde el XVIII hasta al menos el primer cuarto del siglo XX.

Recordar que muy cerca se encuentra la calle Escalzo, donde se localizó el singular ajuar de roca de la niña romana, así como otros puntos donde localizaron vestigios antiguos en la calle Parlamento, el antiguo Cine Imperial y Centro Cántabro, la plaza de San José, de Arcángel San Miguel o Chinchorros.

La excavación también ha puesto de manifiesto más información de las distintas fases que ha sufrido el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad. Y, como dato curioso, destaca la directora de la excavación, “esta noria ya existía antes que la iglesia de San José, fechada en el año 1789”.