Francisco Piniella toma posesión del cargo de rector de la Universidad de Cádiz

Francisco Piniella ha tomado esta mañana posesión del cargo de rector de la Universidad de Cádiz en un acto que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Este evento ha contado con la presidencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, la presencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad del Ejecutivo autonómico, Rogelio Velasco, y del rector hasta hoy de la UCA, Eduardo González Mazo, y el apoyo de cerca de doscientas personas de la comunidad universitaria gaditana.

Del mismo modo, el acto ha contado también con la presencia de los rectores de las universidades de Almería, Córdoba, Internacional de Andalucía, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, además de la rectora de Huelva y del rector de la UCA entre 2003 y 2011, Diego Sales, así como de un amplio número de autoridades entre diputados, portavoces parlamentarios y representantes públicos de distintas administraciones, entre los que se encontraban el viceconsejero de Presidencia y Administración Pública, Antonio Sanz, la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, o el presidente del Consejo Social de la UCA, Prudencio Escamilla.

Durante su intervención, el catedrático de Ciencias y Técnicas de la Navegación ha trasladado al presidente del Ejecutivo autonómico "la lealtad institucional de las universidades para, entre todos, hacer del sistema público de enseñanza superior la herramienta de mejora de la sociedad andaluza". Para ello, ha señalado, "pedimos una financiación estable que permita nuestra consolidación", por lo que, en este contexto, "los remanentes de las universidades deben ser para proyectos estratégicos, principalmente de infraestructuras, en ausencia de un Plan Plurianual de Inversiones, que aprovecho para seguir reclamando, pero no para para atender gastos estructurales". En el año 2019 -ha recordado-, las universidades andaluzas "se encuentran en una situación complicada, desde el punto de vista presupuestario, al no ver cubiertas sus necesidades".

Del mismo modo, Piniella ha subrayado en su discurso que "en los años de crisis y recortes, nuestra Universidad ha seguido creciendo gracias a la profesionalidad del personal que trabaja en ella y, día a día, ha ido supliendo, con trabajo y esfuerzo, las limitaciones impuestas". Ahora, "es el momento de consolidar lo creado en estos años" y eso, ha añadido, "no podemos realizarlo sin la adecuada financiación", ya que "la Universidad de Cádiz no puede verse obligada a reducir su capítulo I de personal. Un buen profesor, un investigador excelente y técnico especializado no se forma en un tiempo limitado. Tenemos que responder a las necesidades de renovación de plantillas y hacerlo a partir de hoy mismo".

Por último, Piniella, quien ha recordado que este año se celebra el 40 aniversario de la Universidad de Cádiz, ha agradecido al presidente de la Junta el mantenimiento de las bonificaciones de matrículas "para no dejar fuera del sistema al talento sea cual sea su condición económica familiar". Al mismo tiempo, ha señalado que la UCA "responde a un modelo de provincia con varios núcleos importantes de población", por lo que "su carácter multi-campus requiere de mayor financiación al no poder beneficiarse de la economía de escala de sus recursos". En este sentido, ha avanzado que "tenemos que potenciar el Campus Bahía de Algeciras" con "acciones positivas de impulso de la UCA en nuevas instalaciones como las sedes de las facultades de Derecho, Ciencias del Trabajo y Ciencias Económicas o los servicios centrales del Campus". Una línea de trabajo que se extiende también hacia el Campus de Jerez, que "espera de forma urgente un nuevo aulario que responda a los estudios que allí se imparten", así como a la "consolidación del anillo universitario" del Campus de Cádiz con "la culminación de proyectos, especialmente la rehabilitación de Valcárcel para la nueva sede de Ciencias de la Educación y la mejora de la Facultad de Medicina".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha resaltado "las propuestas razonables" de argumentos que ha realizado el rector de la UCA durante su discurso para que "la universidad crezca y se siga abriendo a los sectores empresariales", así como "su compromiso firme con la transparencia". Un compromiso, ha señalado, que coincide con el posicionamiento del Gobierno andaluz de "universidad implicada con el desarrollo de la sociedad y de los gaditanos".

Al mismo tiempo, ha recordado en su discurso que la historia de la UCA constituye un "balance de éxito por su importante implantación en los cuatro campus" y por algunas de las acciones desarrolladas como "las infraestructuras singulares del UCADIZ, la División de Microscopía, el liderazgo en proyectos Erasmus y del CEI·Mar, o el más reciente de la Universidad Europea de los Mares", que ha permitido situarla como una institución "de vanguardia en Andalucía, España y el mundo".

Por último, el presidente de la Junta ha destacado los 1.622 millones de euros para el sistema universitario que contemplan los presupuestos andaluces (40 de ellos de remanentes no afectados) y la extensión de las bonificaciones de tasas a los centros no adscritos y ha insistido que las universidades y sus rectores "no van a estar solos" porque "cuentan con el apoyo del Gobierno de la Junta y con su compromiso firme, leal y real" para, entre todos, hacer una "Andalucía más competitiva y dinámica" y luchar "contra el desempleo". Un reto, ha precisado, donde las universidades son un aliado "esencial".