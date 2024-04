Fernando Devesa se adentra en las casapuertas de Cádiz con una exposición en el centro cultural Luis Gonzalo

El artista gaditano Fernando Devesa se recrea en las casapuertas gaditanas en la nueva exposición que bajo el título 'Estancias' inaugura este jueves, a las 19.30, en el Centro Cultural Artístico y Científico Luis Gonzalo.

Se trata de una muestra con 16 obras en pequeño y mediano formato con las que el autor sigue adentrándose en estos espacios típicos de Cádiz "que tanto me gustan, sobre todo por el silencio que transmiten y por ser esos lugares de transición, ese nexo de unión entre la vida privada más íntima de la familia y la pública de la calle", explica.

La mayoría de los lugares retratados pertenecen a portales o patios del centro gaditano, "que voy buscando y siempre hay alguno que me atrae por algo en concreto, que puede ser cualquier aspecto que refleje la cotidianeidad". De hecho, comenta que "para que me fije y decida pintarlos debe tener algo especial, hay muchos patios andaluces llenos de macetas muy bonitos, pero no es lo que busco, la estética perfecta, sino que me gusta reflejar la realidad, si tiene calichas, pues me gusta pintarlos tal cual son", puntualiza el gaditano, que la próxima semana también inaugura en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz.

Entre sus cuadros también figuran la entrada a un portal de Avenida de Portugal, con el que ganó un certamen en Tomelloso, y que le animó a pintar estos lugares gaditanos tan singulares. Le siguió una casapuerta de Calderón de la Barca, con la que también se hizo con el galardón Antonio Luzgardo del Certamen Internacional Ciudad de Hellin 2023, en Albacete, y que también puede verse en la exposición 'Estancias', junto a casapuertas de la calle Enrique de las Marinas, Garaicoechea o Valverde.

La muestra puede verse en el centro cultural ubicado en la Avenida Andalucía, 21.

Trayectoria y premios

Fernando Devesa se formó en la Escuela de Artes de Cádiz y es Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz. Estuvo un año en la Academia de José Dodero y fue completando su formación artística asistiendo a multitud de cursos y talleres nacionales, siempre de corte realista y figurativo, como los de Miguel Ángel Mayo (Golucho), en Sevilla o Antonio López y Andrés Gacría Ibañez, en Melilla, Albacete, Olula del Río o Fabero.

Una obra suya desde la Torre Tavira ilustró el Día de la Provincia de la Diputación de Cádiz y ese mismo año realizó también el cartel de la Semana Santa de la capital 2019. Cuenta con numerosas distinciones nacionales, como el II Premio otorgado en el Certamen de Pintura y Escultura Antonio López en Pinto (Madrid), ha sido premiado en dos ocasiones en el Certamen Virgen de las Viñas, Mención de Honor en los Certámenes Artísticos de Tomelloso, en el Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, Albacete, o el premio más reciente, el Premio Antonio Luzgardo en el certamen Internacional de Pintura Ciudad de Hellín 2023.