Fedriani asegura que hizo un informe reservado por irregularidades en Quality

José Manuel Fedriani, jefe de gabinete de Miguel Osuna en la Zona Franca de Cádiz el tiempo que estuvo este último como delegado del Estado, ha reconocido este jueves en el juicio que sigue en la Audiencia Provincial por el caso Quality Food que recibió el encargo por parte de su jefe de realizar un informe “de carácter reservado” sobre presuntas irregularidades en la gestión de la compañía alimenticia cuando estivo el fundador Manuel García Gallardo al frente. Esto tuvo lugar en marzo de 2004, tres meses después de que el Consorcio, a través de su sociedad Sogebaq, se hizo con la mayoría del accionariado. ya se había producido la ruptura entre Osuna y García Gallardo.

Fedriani, para el que se pide una pena de prisión de diez años, dejó muy claro que él “no tuvo la certeza” de la situación de Quality hasta que no obtuvieron el control, que es el momento en el que pasa a ser consejero.

Fedriani, a preguntas de la Fiscalía, también incidió en el hecho de que la Zona Franca hizo unas proyecciones financieras de cara a los siguientes años que se entregaron a las empresas que tenían que hacer las valoraciones de Quality Food. Estas, aclaró, no estaba basado en el plan de expansión que había hecho Deloitte sobre Quality Food “que era mucho más ambicioso”. Fedriani señaló que una de ellas hizo una proyección dos años más de lo que hizo el propio Consorcio, mientras que la otra utilizó las suyas propias. A su juicio, la incidencia que tuvo las proyecciones que realizó la Zona Franca en los resultados que dieron estas dos empresas “fue mínima”.Así, asegura que los departamentos técnicos de la Zona Franca que hicieron esas proyecciones “se ajustaron a lo que le habían encargado”.

José Manuel Fedriani sólo se sometió a las preguntas de la Fiscalía y de su propio letrado y añadió al principio que no lo hacía al representante de la Abogacía del Estado “por la manipulación que he sufrido que me ha llevado a estar aquí”.

Una vez que han declarado ante el tribunal de la Sección Tercera los seis encausados en las tres primeras jornadas, el juicio se va reanudar el próximo martes con la comparecencia de los primeros testigos que pasarán por la Audiencia hasta el 4 de abril para sumar un total de 45 personas.