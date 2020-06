Después del improvisado cierre del domingo, esta tarde, en torno a las cinco, con pleamar, Manoli, Mercedes, Milagros y Pepi disfrutaban de su playa de Santa María del Mar, donde siempre y como siempre. Un poco reacias a salir en la foto con sus cartones de lotería, que, como se sabe, es el pasatiempos oficial en las playas urbanas de Cádiz . “No vaya a decir alguien que estamos acaparándola mientras hay quien espera”, comenta con mucha prudencia una de ellas, pese a que no se haya establecido ninguna zona azul en la arena.

“Lo de ayer se veía venir, porque había la misma gente que un domingo cualquiera y esta playa se queda muy estrecha cuando sube la marea. A ver qué pasa cuando ya se permita la circulación entre provincias y, como es lógico, empiecen a llegar de Sevilla y del resto de Andalucía”, plantea otra de ellas. En cualquier caso, todas le restan importancia al incidente. “La playa no se desalojó, sino que no se dejó entrar entre más o menos las cinco y media y las siete de la tarde. Y cuando empezó a irse la gente a sus casas ya volvieron a dejar que bajasen... Además, en La Victoria, que empieza aquí al lado y es bien grande, había sitio de sobra”, puntualiza otra compañera.

Lo cierto es que esta tarde de lunes, con la marea llena, la playa estaba probablemente a menos de medio aforo del máximo marcado en el plan de contingencia municipal. Pero, en realidad, ¿quién lo sabe? Harían falta un par de ornitólogos de la SEO expertos en contar limícolas para determinar cuántos ejemplares de seres humanos podía haber en ese momento... O unos torniquetes como los del metro... Quienes nos dan a los periodistas las cifras de asistencia a las manifestaciones, evidentemente, no valen para esto...

“Si te digo la verdad, no tengo ni idea”, confiesa un voluntario de Protección Civil desde la atalaya del Rompeolas. “Nosotros ayer nos enteramos de que se cerraba por la Policía Local y entiendo que esa es una labor que no nos compete, que para eso ha contratado la Junta a esos vigilantes que se incorporan el día 15, según he leído en el Diario”. La cola de bañistas en la rampa del Rompeolas llegó hasta la Clínica del Doctor Lobatón, por un lado, y cerca del Caruso, por el otro. Y hubo algún ‘listo’ que saltó por el terraplén y terminó denunciado.

Lo cierto es que –insistimos– esta tarde se vivía en Santa María del Mar una vieja normalidad de lunes al sol, con muchos grupos de adolescentes y jóvenes separados entre sí –los grupos, no los jóvenes, que estamos en primavera– muchísimo más de lo que marcan las autoridades sanitarias para estos encuentros en la tercera fase. O sea, que la nueva normalidad playera va a parecerse a la antigua, pero entre semana.

“Creo que nos hace falta un protocolo claro para saber con antelación cuándo se debe regular provisionalmente el acceso a la playa, sobre todo los fines de semana y el domingo en particular”, propone un socorrista que precisamente estaba de guardia el domingo. “En Santa María del Mar es muy fácil. Basta con poner un control en cada uno de los cuatro accesos”.