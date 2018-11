Fallece una joven de 33 años tras someterse a una cirugía estética

Una joven gaditana de 33 años ha fallecido después de someterse a una operación de cirugía estética en la Clínica de La Salud. El dramático suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado jueves 1 de noviembre y hasta el momento la familia está a la espera de conocer los resultados de la autopsia para determinar si considera oportuno presentar algún tipo de reclamación.

En la mañana de ayer el abogado de la familia, Álvaro Illesca, se personó en las diligencias previas abiertas por el juzgado a la espera de tener más datos sobre un suceso que ha causado un profundo pesar en todas las personas que conocían a Sandra Marín Cortés y a sus familiares.

Sandra, casada y madre de dos hijos de 14 y 12 años, decidió someterse a una intervención de reafirmación mamaria y una abdominoplastia. Ayer este diario habló con el marido de Sandra, quien visiblemente afectado prefirió ponernos en contacto con el abogado de la familia, que estuvo con ellos desde una hora después de producirse la triste muerte de Sandra.

“Hasta el momento no tenemos noticias de qué ha provocado la muerte de Sandra”, comentó el letrado. “De la operación salió aparentemente normal, pero algo tuvo que pasar para que se diera este desenlace”.

Según nos dijo, la operación se prolongó desde las tres de la tarde hasta las once y media de la noche. Es una intervención larga y compleja, con muchas horas de anestesia general, aunque Sandra, “tras permanecer en el despertar 45 minutos salió y comentó a sus familiares que se encontraba cansada y que lo que quería era descansar. Por lo que me han comentado salió con una mascarilla de oxígeno porque se asfixiaba un poco, pese a lo cual la pasaron a su habitación para que pudiera descansar. A la una de la mañana sus familiares percibieron que Sandra estaba cada vez más pálida, por lo que avisaron a la enfermera, que ya no le encontró el pulso. En ese momento se iniciaron las maniobras de reanimación, a las que no respondió, por lo que se certificó su muerte a las 2:05 del jueves”, relataba Illesca, que además es amigo personal del marido de Sandra.

La Salud afirma haber revisado sus procedimientos y cumplido todos los protocolos definidos

El representante de la familia afirma que “lo que sabemos es que entró en parada cardiorrespiratoria, pero lo que no sabemos es la causa. La familia está completamente destrozada”, dijo.

En el historial clínico de Sandra figuraba un déficit de plaquetas, “pero el médico que la operó pidió un informe hematológico y entendió que había garantías para poder llevar a cabo la operación. Siempre se tuvo este hecho presente, hasta el punto de que el día antes de la intervención mi cliente abonó 400 euros para la compra de dos bolsas de plaquetas”.

Illesca continuó diciendo que están decididos a llegar hasta el final “en el caso de que el informe de la autopsia nos haga pensar que ha podido haber algún tipo de responsabilidad. Si eso es así, evidentemente la familia va a ir hasta el final para esclarecer qué es lo que ha sucedido”.

Comunicado de La Salud

Por su parte, el hospital La Salud emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la paciente y quiso transmitir “nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos”.

“En estos momentos estamos a la espera de los resultados de la autopsia en el que se analizarán los motivos del fallecimiento”, reza el comunicado.

Además puntualiza que “internamente, hemos revisado nuestros procedimientos y se han cumplido según los protocolos definidos”. “No obstante, el procedimiento de la investigación de las causas de la muerte, está tutelado por un juez y seguiremos el dictado del mismo”, finaliza el comunicado antes de volver a reiterar su pesar por tan terrible pérdida.