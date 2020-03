De todas maneras, fuentes consultadas por este periódico indican que el relevo del Volcán de Teneguía por el Elisabeth Russ no ha sido del todo mal acogido por las magníficas prestaciones del segundo, más eficaz y rápido. Los que sí salen mal parados son los gestores de la terminal de contenedores de Concasa de Cádiz porque este nuevo buque no carga contenedores, por lo que la actividad del Reina Sofía quedará de nuevo mermada, tal y como ya ocurrió durante el tiempo en que Naviera Armas ha mantenido al Volcán apartado de Cádiz .

De esta manera, esta reorganización, que no es otra cosa que un relevo provocado por el incidente a bordo del Volcán de Teneguía y no un “refuerzo”, afectaría sólo al Elisabeth Russ y para nada al Ciudad de Palma o al José M. Entrecanales que seguirían ambos prestando su servicio de conexión península-Canarias los mismos días y a las mismas horas.

El motivo del fuego que se localizó en la sala de máquinas del Volcán no ha sido aún dado a conocer, aunque este periódico pudo conocer el contenido de las conversaciones por radio que mantuvieron los responsables del buque de Trasmediterránea con interlocutores del puerto chicharrero.

Contacto por radio entre Tenerife y el Volcán de Teneguía

El diálogo tuvo lugar el sábado, poco después de ser sofocado el incendio en torno a las nueve y pico de la noche.

Puerto de Tenerife: “¿Cómo está la situación a bordo?”

Volcán de Teneguía: “En principio hemos tenido un incendio abajo en la máquina que se ha propagado por el guardacalor y luego se nos ha quemado una unidad en cubierta, una cisterna del tipo IMO 2.1. El fuego de la cisterna está sofocado hace ya tiempo. En el incendio de la máquina y del guardacalor se ha activado correctamente el CO2 después de cerrar la ventilación y la llama ya no está. Ahora mismo están los remolcadores desde el VB Tenerife y el Risbán refrigerando la zona esa”.

Puerto de Tenerife: “Desde aquí comentaros que también tenéis la Salvamar Tenerife por si os interesa echar algún cabo o cualquier cosa que os haga falta. También tenéis al Punta Salinas que, como ves, lo tenéis ahí al lado que también puede ayudaros en cualquier momento. Nada, simplemente valorar a ver si os van a echar mucha agua en algún tanque o cualquier escotilla que tengáis abierta y se escore el barco... No sé. Desde aquí no vemos la situación, pero aquí estamos en stand by para lo que haga falta. Cambio.

Volcán de Teneguía: Muy bien, pues muchas gracias, estaremos en contacto.