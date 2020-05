25 años de Eléctrica de Cádiz: “Hay una transformación de la ciudad paralela a la empresa”

Nada más aterrizar en el Ayuntamiento, en el año 1983, José Blas Fernández ya fue nombrado para formar parte del consejo de los Smaes (por aquel entonces, sin la última S que incorporaría en 1990). De ahí pasaría a ser miembro fundador de Eléctrica de Cádiz, en 1995, manteniéndose en el consejo hasta su retirada de la política municipal el pasado año. “Eléctrica ocupa un 30% de mi vida como concejal. La viví desde los Smaes. Hay una transformación de la ciudad que es paralela a la transformación de la empresa”, comenta el exconcejal.

Fernández guarda un gran recuerdo del primer presidente de Eléctrica, Pedro Arroyo, “que era un tío fantástico que se entregó por el Ayuntamiento. Honrado, honesto y estuvo hasta el final. Un hombre fenomenal”. Y del trabajo posterior recuerda que “no fue fácil”. “Se han hecho las mayores inversiones. Nos cogió el soterramiento, que provocó la expansión de la ciudad. Nos encontramos lo que había heredado de Smaes, y hubo que cambiarlo todo y dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria. Todo eso se lo han encontrado hecho. Es un trabajo importante que también hemos hecho y que no se reconoce”, explica.

De hecho, lamenta el tramo final de su dedicación a Eléctrica. “El final mío fue muy desagradable. Me quisieron utilizar, estando ya en la oposición, como conejillo de indias. Sufrí muchos escraches. Me han dado la de Caín”, confiesa. Y pese a las críticas –aquel “Pepe Blas firma el bono social” que popularizó Podemos en su primer mandato– el expresidente de Eléctrica mantiene que actuó debidamente. “No sé qué hubiera pasado si llego a firmar, porque aquello era ilegal”, asegura. De hecho, se pregunta “por qué no lo han hecho ellos ahora, cuando además están pagando 40.000 euros mensuales al bono estatal, que tampoco lo quieren”. “Nadie habla ya de eso”, concluye José Blas Fernández.