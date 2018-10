"La Junta no hace bien sus deberes en materia educativa"

El sufrimiento y la impotencia de una familia gaditana ante las trabas burocráticas que mantienen a su hijo, de 12 años, con discapacidad intelectural y diagnosticado con autismo, sin el monitor de apoyo que siempre ha tenido, ha atraído hasta el Colegio La Inmaculada de Cádiz a la playa mayor del PP andaluz. Desde el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, hasta Pepe Ortiz, que encabezará las listas de la provincia en los comicios, Antonio Sanz, presidente del PP gaditano, o Juancho Ortiz, que peleará en primavera por la Alcaldía de Cádiz, apoyaron la reivindicación de un padre, Juan José Moguel, que lleva un mes y medio luchando contra el entramado de la administración. “Mi hijo siempre ha tenido un monitor de apoyo, pero este año, con la modificación del convenio de educación, lo que ha ocurrido es que hasta principios de octubre no se ha firmado el acuerdo entre Autismo Andalucía y la Junta. Además no permiten la incorporación de los monitores de apoyo hasta que los proyectos individuales de cada menor estén autorizados por la Junta de Andalucía, algo que no ocurre en los colegios concertados, donde los monitores de apoyo están desde que empezó el curso escolar”.

Moguel indicó que si se ha decidido a contar el caso de su hijo es porque esto “está afectando no sólo en la educación de mi hijo. El problema no sólo es un estancamiento sino que está sufriendo una involución. Es cierto que el colegio está haciendo absolutamente todo, porque él está aquí desde pequeño, se encuentra súper bien, lo tratan muy bien, pero ahora no tiene una persona al lado para realizar con su adaptación curricular todas las actividades que debe realizar. Y a 25 de octubre, que podríamos decir que estamos en torno al 15-18% del curso escolar, lleva un mes y medio sin monitor y la Consejería de Educación no lo pone”.

Moreno hizo un llamamiento a Susana Díaz para que “solucione hoy mismo esta situación, porque la burocracia no puede fastidiar la vida de un pequeño"

Según dijo el padre del menor se le ha pedido a la Consejería de Educación que lo ponga mientras tanto que no se aclare el trámite burocrático, “pero nada”. La dirección del colegio tiene hecho el proyecto individual, existe el informe favorable de Autismo Cádiz, asociación a la que pertenece el menor, “y tenemos incluso al monitor, pero no hay manera de que entre y lógicamente el colegio no va a asumir la llegada de un monitor bajo su responsabilidad si el organismo competente no lo autoriza”, dijo Moguel. “Al menos podrían permitir tener al monitor bajo la responsabilidad de la Junta, pero no del colegio”, concluyó.

Posteriormente tomó la palabra Moreno Bonilla, quien indicó que “hay que darle importancia al sufrimiento de un padre, de una familia que tiene un hijo con una necesidad especial, que necesita un monitor de apoyo, y que si no llega ese monitor de apoyo, como él ha expresado, lejos de poder seguir evolucionando lo que se va a producir es un retroceso en su estado. Esto viene a demostrar que la Junta de Andalucía "no hace bien sus deberes en materia de Educación", y explicó esto diciendo que en nuestra “comunidad se gasta 700 euros menos por alumno" que en otras.

La Junta de Andalucía no está a la altura del esfuerzo de los alumnos, profesores y padres. Necesitamos un gobierno que se preocupe por la educación.#GarantíaDeCambio pic.twitter.com/EliuIWN6GX — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 25 de octubre de 2018

El candidato popular a presidir la Junta de Andalucía destacó que la situación de este menor es "generalizada" y denunció que en los medios de apoyo en los colegios a los estudiantes con necesidades especiales "estamos muy por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas".

Moreno también lamentó que 144.000 jóvenes se hayan quedado sin plaza de Formación Profesional "por dejación absoluta de la Junta de Andalucía". "No es de extrañar que después estemos en la cola de abandono escolar, de fracaso escolar, que el informe PISA nos machaque una y otra vez". Y eso que Moreno afirmó estar convencido de que en Andalucía "tenemos los niños más inteligentes que hay en España porque además se buscan la vida" y señaló que necesitan "un gobierno sensible, atento, que se preocupe de verdad por la Educación cosa que el gobierno socialista, con los datos en la mano, se demuestra que no ha hecho".