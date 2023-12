Disneyland Paris busca gaditanos que quieran trabajar en su parque temático

Disneyland Paris publicaba estos días una oferta de empleo para trabajar en su parque temático ubicado en Marne-la-Vallle, en Francia, para lo que ha convocado a los posibles aspirantes y candidatos a una cita de puertas abiertas para los días 16 y 18. Una de ellas tendrá lugar en Madrid, concretamente en el Melia Madrid Serrano y otra en el Hotel Melia Lebreros de Sevilla.

Desde la organización dan por hecho que habrá muchos gaditanos que querrán viajar desde Cádiz hasta los citados puntos de encuentro para presentar sus candidaturas para así poder pasar a formar parte de la plantilla de Disneyland París.

En el caso de que la solicitud sea aceptada, algo que no parece demasiado complicado, podría darse la circunstancia de que puedan hacerle allí mismo la entrevista de trabajo.

La convocatoria habla de la necesidad de cubrir puestos de cocinero, barman, personal de restauración, agente de recepción y de billetería y camareros.

Lo más singular es que aquellos gaditanos que quieran optar a un primer empleo ya que no cuentan con experiencia para cubrir estos puestos es que no se pide ningún tipo de titulación. Eso sí, un obstáculo que podría hacer que muchos gaditanos se queden fuera de esta convocatoria es que las entrevistas las hacen en francés o inglés.

De momento indican que se trata de contratos temporales de entre dos y ocho meses (desde febrero a septiembre de 2024) a 35horas semanales. Además, les ofrecen alojamiento, por lo que no tendrán ue preocuparse de buscar una vivienda, algo que parece complicado en París no sólo por la falta de alojamientos medianamente decentes sino también por los precios y avales que piden para los alquileres. No obstante, este servicio esta limitado al número de plazas disponibles.

Proceso de selección: pasos para enviar el currículum

Las dos convocatorias se han hecho en Sevilla o Madrid pero también se puede enviar las candidaturas por correo electrónico para intentar conseguir una de estas plazas para Disneyland París. Basta con contar con un documento laboral actualizado y "bien redactado", según piden desde la organización, donde se especifiquen los datos personales y de contacto.