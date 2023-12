El Ayuntamiento de Cádiz anuncia una oferta de empleo público para 26 personas

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local las bases reguladoras para una oferta de empleo público definitivo de 26 nuevas plazas que se dividirá en tres arquitectos técnicos, seis administrativos, dos auxiliares de comunicación para la Policía Local y 15 subalternos, de los que tres serán personas con alguna discapacidad. El alcalde, Bruno García, señaló que el 13 de enero “tendremos los primeros exámenes de administrativo”. Además, “como estos procesos se alargan en el tiempo”, se cubrirán de manera urgente y provisional, solicitándose al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), seis plazas de administrativo y dos de arquitectos técnicos.

García fue crítico con el equipo de Gobierno anterior, al que acusó de no velar por el empleo público en sus ocho años de mandato. “En 215 recibieron un Ayuntamiento con 15 plazas vacantes, ya sean por jubilaciones, traslados, fallecimientos... Uno quiere pensar que el equipo de Gobierno de antes, quizás porque dedicaba tiempo a decir que apostaba por el empleo público, iba a cubrirlas. Era lo lógico. Pero la realidad no ha sido así. Hemos llegado y nos hemos encontrado que no son 15 plazas vacantes, sino que las han multiplicado por cuatro y son 60. Yo me pregunto por qué no se cubrían. ¿Esto es invertir y creer en el empleo público? Parece que no”.

El primer edil añadió que esta pérdida de plazas “un Ayuntamiento como este no se puede permitir. Esto repercute en la ciudad y supone un problema. Queremos recuperar el empleo público y recuperar vacantes. Porque hay muchas cosas pendientes de hacer y muchos servicios que ofrecer a los gaditanos y a las gaditanas. Nos reclaman muchos proyectos y, por ejemplo, por eso reforzaremos la plantilla de arquitectos técnicos. El Ayuntamiento puede dar más de sí y ser más rápido con más personal. Necesitamos un ayuntamiento con músculo laboral”.

Bruno García insistió en que “tener 60 plazas vacantes no es operativo para esta ciudad ni positivo para dar servicio público de calidad a la ciudadanía. Y para eso hay que invertir. No con una pancarta, no con un megáfono, hay que venir a la Junta de Gobierno e invertir. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, reduciendo casi a la mitad esas 60 plazas como primer paso. Nuestra voluntad es, con el tiempo, cubrir las 60 plazas. Los trabajadores nos dicen que falta personal y muchos tienen que redoblar sus esfuerzos para cubrir los trabajos”.