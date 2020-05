Desescalada Cádiz: Multas de entre 100 y 750 euros por arrojar mascarillas al suelo

El uso obligatorio de las mascarillas para evitar contagios por Covid-19 se está notando en las calles. Este deber se circunscribe al transporte público y espacios públicos cerrados, mientras que en la vía pública se tiene que usar siempre que no se puedan respetar las medidas de distanciamiento social. Su utilización supone, a su vez, una generación importante de residuos. Esto hace que, en muchos casos, la ciudadanía no respete las mínimas normas de educación al arrojar al suelo las mascarillas y los guantes después de su uso. Sin embargo, este gesto no puede salir gratis, ya que puede, y debe, conllevar una sanción para que no se vuelva a repetir. La potestad sancionadora recae sobre los ayuntamientos, por lo que es preciso conocer a qué multa se arriesga una persona si tira una mascarilla a la vía pública.

En Cádiz, las sanciones están reguladas por la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos. En ella se contemplan multas que van desde los 100 euros y hasta los 750 euros. Esto se debe a que el Ministerio de Sanidad considera las mascarillas higiénicas, que son las recomendadas para la población general, como producto no sanitario.

Ante esto, fuentes municipales han explicado que la normativa municipal indica que "hay que tirarlo a la basura doméstica". Es decir, su lugar oportuno es el contenedor de la fracción resto, que está pintado de color gris, ya que "no se considera un producto biosanitario".

La tipificación de las sanciones se encuentra en el artículo 114 de esta ordenanza municipal, en la que se plantean todos los supuestos que son susceptibles de multa. Así, no tirar una mascarilla o un guante a la papelera puede ajustar a una sanción leve en supuestos como "depositar residuos fuera de los contenedores establecidos", "arrojar restos o residuos a la vía pública incumpliendo las instrucciones municipales" o "ensuciar la vía pública arrojando botellas o cualquier otro residuo o desecho".

De todas formas, la cuantía final de la multa dependerá de la graduación de las sanciones, que está recogida en el artículo 120 de la citada normativa municipal. Así, se tendrán en cuenta en conjunto la existencia de perjuicios causados, la naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, el grado de malicia, participación y beneficio obtenido, la irreversibilidad del daño producido y la reincidencia.