El 23 de diciembre de 2019, en una entrevista con este periódico, Lola Cazalilla, concejala de Cultura y de Fiestas, advertía que no encontraba diferencia “entre una cultura oficial académica de una élite y otra popular de folklore”. Entonces, la edil hablaba de proyectos conjuntos, de cooperación entre ambas concejalías y adelantaba que el personal de uno y otro ramo convivirían en un mismo edificio aunque cada uno dedicándose a sus labores. “Las cosas seguirán igual, en cuestión económica esto no irá en detrimento de Cultura, que ya de por sí tiene un presupuesto ajustado. Te aseguro que nada que vaya a ir para un proyecto cultural irá destinado a Carnaval. No lo permitiría”, dijo contundente. Y eso mismo, que ni un euro de Cultura se destine a otro empeño diferente, es lo que esperan muchos de los colectivos culturales de la ciudad que tienen ciertas reservas al anuncio que Cazalilla hizo este miércoles –unir, definitivamente, las dos concejalías en una– al amparo de la misma premisa de hace un año, la de la línea conceptual y de trabajo “difusa” entre ambas delegaciones.

Ante esta novedad, asociaciones que defienden el patrimonio gaditano expresaron su rechazo. “No nos parece bien porque creemos que Cultura por sí sola tiene la suficiente entidad para tener su concejalía y, además, siempre que ha compartido espacio con otra área, tanto en la Junta como en el Gobierno Central, es Cultura la que queda como secundaria. Se suma que estamos en una ciudad donde Fiestas, con el Carnaval, tiene tal relevancia que sobrepasa a cualquier otra actividad”, opina Moisés Camacho desde ADIP.

Un reflexión compartida por Antonio Ramos, de Cádiz Ilustrada, que además sí hace la distinción entre una manifestación como el Carnaval, “que evidentemente tiene connotaciones culturales” pero que a su juicio “no es toda la Cultura, que puede quedar ensombrecida” en esta unión. “Yo entiendo los proyectos de colaboración, entre concejalías y también entre iniciativa pública y privada, estar más coordinados hace falta, porque aquí cada cual hace la guerra por su cuenta, pero no entiendo qué se consigue con esta unificación”, dice.

Tampoco lo comprende Pedro Fernández. “Desde luego, éstas no eran las noticias que esperábamos para Cultura este año...”, lamenta el presidente de la Asociación Qultura que precisa que aunque no conoce “con fundamento lo que va a significar esta decisión” sí tiene la impresión que “desde luego no parece que esto resuelva los problemas que adolece la Cultura en la ciudad, que son muchos”. “Esperemos a ver en detalle los presupuestos pero me extrañaría que esta unificación lleve a potenciar y aunar fuerzas en torno a la Cultura, que es lo que necesitamos”, decide.

También a la espera de conocer la repercusión económica “y más información sobre esta decisión” está Francisco Javier Ramírez, concejal socialista (rival político, sí) pero también gestor cultural y autor de Carnaval. “Creo que es dar pasos hacia atrás y no sé si tendrá que ver con la disolución del Patronato , que esto sea más práctico para cuestiones administrativas, pero me parece una incongruencia y un error de concepto porque es quitar peso a la una y a la otra. Lo único que espero es que con los presupuestos por delante veamos una suma de los dos presupuestos anteriores y no un recorte”.

Más rotundo se muestra el presidente de la Cátedra de Flamencología, Guillermo Boto, que asegura que “a nosotros igual nos da puesto que la ayuda municipal a la Cátedra se traduce en nada”. “Existe una relación cordial, obviamente, pero llevamos 3 años esperando a que nos reciba, así que fíjate qué nos importa que Cultura y Fiesta vayan juntos o separados”.

Más cautos se muestran desde las asociaciones de Amigos Fernando Quiñones y de Actores y Actrices de Cádiz que vienen a coincidir en “dar un voto de confianza”, dicen Blanca Flores y Blanca Puente a este matrimonio aunque “siempre que sume y no reste” a sus respectivas labores y que exista “transparencia” a la hora de desglosar el presupuesto para unas y otras actividades.