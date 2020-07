El equipo de gobierno ve en el turismo un problema directo para el acceso de los gaditanos a una vivienda, y en el Partido Popular tienen claro que el problema de la vivienda en Cádiz es el alcalde. Así lo afirmó hace unos días Juancho Ortiz y así lo ha vuelto a reafirmar tras la comparativa de las partidas presupuestarias destinadas a vivienda en 2018 y en 2020 (con una bajada de 700.000 euros). “Culpar al turismo mientras se quitan 700.000 euros a la vivienda es una tomadura de pelo”, ha afirmado Ortiz, que señala directamente al alcalde por “no saber qué hacer”. “Y como no tiene la más mínima idea de cómo se gestiona la creación de vivienda pública desde un Ayuntamiento su único afán es buscar culpable”, ha afirmado.

En este sentido, el presidente municipal del PP ha querido recordar que en los cinco años de gobierno de José María González “no ha logrado más que entregar los siete pisos de Santa María 10 y los trece de la calle Cruz, cuyas fincas por supuesto estaban compradas por nosotros y con los proyectos hechos”. Cifra que él contrapone a las dos mil viviendas entregadas durante el gobierno de Teófila Martínez. “Pero hasta 2015 le sirvió el engaño de que la culpa de los problemas de vivienda en Cádiz eran del PP, de Teófila o mía; y ahora el problema es el turismo”, critica.

“Quitar 700.000 euros a un presupuesto de vivienda y culpar de que los gaditanos se tengan que ir al Turismo es una tomadura de pelo, es la desidia por la desidia. Si le decimos flojo se siente ofendidísimo, pero es que no tiene mayor explicación. Tiene en Procasa solares y promociones para alcanzar una media de construcción cercana a la nuestra, que era de cien viviendas al año, pero para eso hay que trabajar y buscar el dinero y presupuestar la construcción. Pero claro, en lugar de hacer eso han bajado un 25% unas cuentas con las que apenas terminaron siete pisos. Y eso es una desvergüenza, es mandar el mensaje de que ellos no se van a ocupar de este problema”, ha denunciado Juancho Ortiz.

Para el Partido Popular, la gestión en materia de Vivienda requiere de negociaciones con bancos y aperturas de nuevos créditos y préstamos que permitan el desarrollo de las promociones que tiene paralizadas Procasa y de otras nuevas acciones. “¿O de verdad se creía Kichi esa mentira suya de que la deuda era en mamotretros? ¿De dónde se creía este hombre que salía la financiación cuando entregábamos 47 pisos en Puntales, o 24 en Varela, del aire?”, se pregunta Ortiz, que cuestiona también si el alcalde “prefiere pagarles a los bancos los recibos y no hacer un solo piso nuevo” o lo contrario, “aunque luego se ponga la bandera anticapitalista, lance un exabrupto en las redes y se quede tan tranquilo”.

Frente a la política de vivienda que desarrolló el Partido Popular en la ciudad, su hoy presidente municipal se ha mostrado también muy crítico con algunas de las cuestiones relacionadas con el equipo de gobierno de José María González. “Su forma de afrontar la infravivienda fue encomendarse a un señor que dijo que era tan fácil como dedicarle una pequeña parte del presupuesto anual para resolver el problema en cuatro años. Su forma de afrontar la promoción municipal de viviendas es poner la delegación en manos de una persona cuyo único objetivo en política fue destruir a dos concejalas del PP. Y su forma de afrontar la relación entre el turismo y la vivienda es colocar al portavoz de Calle Viva, una entidad que se dedicaba a señalar en la acera a los gaditanos que alquilan su vivienda a turistas, como asesor”, trasladaba Ortiz.

“Es evidente que a Kichi el problema de vivienda que tienen los gaditanos no le interesa lo más mínimo. Su único afán es decir que el PP lo hizo muy mal, que el turismo va a acabar con nosotros y que el capitalismo es el mal del siglo XXI. Lo dirá en un tuit, se irá y todo irá a peor, porque lo que necesitan los gaditanos es acceder a la vivienda pública en condiciones favorables”, denuncia el portavoz popular, convencido de que la gestión en materia de vivienda no requiere “inventarse nada”, sino únicamente “invertir y trabajar”. “Lo primero, según vemos en el presupuesto recién aprobado, no es prioritario para Kichi; y de lo segundo mejor ni hablamos”, ha concluido Ortiz.