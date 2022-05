Costas reconoce la titularidad del Castillo de San Sebastián de Cádiz

Cano insistía en que era del Gobierno

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, Francisco Cano, se ha mostrado firme en todo momento y ha defendido a capa y espada que el Ayuntamiento ya no era titular del Castillo de San Sebastián y que, como tal, no tenía por qué invertir ni un euro en su mantenimiento. De hecho, en lo que Kichi sí se comprometió fue en cubrir la seguridad de la fortaleza hasta que la situación se ha terminado por hacerse insostenible y ha aprovechado la firma de un nuevo convenio con una empresa de seguridad para eliminar el castillo del listado de instalaciones y edificios municipales por los que había que velar. Ayer mismo, Francisco Cano hacía llegar a este periódico un escrito que aseveraba la afirmación que, minutos antes, llegaba por parte de la Demarcación de Costas de Cádiz que confirmaba que el dueño del castillo es el Gobierno y que éste no estaba cedido a nadie. El documento que facilita Cano data de junio de 2019. Ahí ya estaba aún tramitándose en la Subdirección General de Patrimonio del Estado el expediente relativo a la desafectación y cesión de uso del Castillo de San Sebastián al Ayuntamiento. Y es ahí donde el equipo de Kichi le dice ya con total claridad que “no procede la renovación del convenio”. Fue en ese momento cuando ya el castillo caía en ese limbo en el que se encuentra ya desde hace demasiado tiempo. Tiempo más que suficiente para que su deterioro vaya a más y su imagen vaya tornándose en paraje abandonado. Y otra cuestión se queda en el aire. El antefoso de la fortaleza está cedido a la Universidad de Cádiz para un Laboratorio de Investigación Marina. Lo que no se sabe ahora y no sabían ni tan si quiera la UCA responder es quién cedió esa zona a la Universidad, si fue el Ayuntamiento o si fue directamente Costas. Si la cesión llegó directamente desde San Juan de Dios, la cesión queda invalidada o, mejor dicho, lleva sin validez desde el momento en que el Ayuntamiento dejó de ser concesionaria del bien y, como tal, no tenía derecho a ceder algo que no era suyo. Distintos será si fue Costas el que le cedió el suelo a la UCA, pero esto es ya otro misterio. /Joaquín Benítez