Cossi defiende una Agenda 2030 para Cádiz "con menos sesgo político y menos autolimitada"

No hay renuncia a la ejecución de los proyectos de los denominados parques de la Muralla y de la Memoria. Ni se ha cambiado absolutamente nada "en el 90 y tantos por ciento" del documento original. El coordinador del área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha salido al paso de las críticas de Adelante Izquierda Gaditana por los cambios realizados en el documento de la Agenda 2030 de Cádiz.

Aseguraba este martes el portavoz de Adelante en el Ayuntamiento, David de la Cruz, que el gobierno de Bruno García renunciaba a la ejecución de los parques de la Muralla, en el entorno de la Plaza de Sevilla; y de la Memoria, en el cementerio de San José.

Ambas denuncias han sido desmentidas de forma tajante por José Manuel Cossi, que asegura haber modificado en este punto la agenda para que recoja "conceptos más genéricos" y no proyectos tan concretos como los dos señalados por Adelante, "porque si hablo de esos dos parques en concreto, eso me va a impedir luego pedir ayudas para el Parque Genovés o para otras zonas verdes de la ciudad", ha querido poner como ejemplo el concejal.

Al hilo de estos proyectos, Cossi informa que el Ayuntamiento está en la actualidad "avanzando en la clausura del Cementerio, que aún no se ha hecho". Y a partir de ese último trámite pendiente, "se buscará la financiación para ejecutar esa nueva zona verde", cuyo proyecto estima el edil que alcanzará "los 7 u 8 millones de euros, según las estimaciones que manejamos en la actualidad".

"Los parques no se renuncia para nada. Lo que hemos hecho nosotros es generar capítulos de rehabilitación de espacios verdes, creación de nuevos espacios, reforestación… Todo está incluido, pero en tono más general y abierto, porque así tendremos muchas más posibilidades para buscar fondos en nuevas convocatorias", asegura Cossi.

Un documento abierto a todas las posibilidades

Defiende Cossi que la Agenda 2030 aprobada en el pleno del pasado mes de diciembre es un documento "con menos sesgo y menos autolimitado que el que proponían ellos", asegurando que en su elaboración "hemos intentado hacer nuestro el documento elaborado hasta abril". "En un 90 y tantos por ciento se ha respetado el documento, y eso es un esfuerzo importante que hemos realizado para mantener la esencia del anterior gobierno, porque entendemos que en el documento tienen que caber todas las ideas políticas", traslada el concejal del gobierno de Cossi.

Además, asegura que la revisión de la Agenda 2030 que el anterior gobierno dejó a un paso de aprobar por el Pleno del Ayuntamiento "se ha trabajado con los técnicos del Ministerio, con la consultora, y con los técnicos", lo que certificaría que los cambios no son cuestión meramente política del PP, sino consensuados con distintos agentes.

Sí son cambios políticos, y así los defiende el concejal, los relacionados con la vivienda, porque "no compartimos la intervención del mercado" que proponía Adelante. "De ahí que hablemos de actuaciones, de impulsar nuevas viviendas… sin intervención de declarar a Cádiz zona tensionada porque no compartimos ni queremos que aparezca en el documento reflejada", matiza o justifica.

Una Agenda 2030 para Cádiz en constante movimiento

En definitiva, Cossi justifica los cambios que el equipo de gobierno actual ha introducido para el documento definitivo que el Pleno aprobó a finales de diciembre. Una Agenda 2030 que, en cualquier caso, indica el concejal que es "un documento vivo que tiene que estar en permanente revisión".

"Nosotros tenemos clara la hoja de ruta, que pasa por cambiar todas las luminarias de la ciudad por otras más eficientes, por la remodelación de la Zona Franca, por la incorporación del puerto a la ciudad o por la smart city, que ha sido uno de los grandes fracasos de la Edusi porque no hicieron nada del proyecto. E incorporamos proyectos como los aparcamientos tácticos, que ellos no contemplaban, o el software libre y no de código abierto, porque esto último no siempre funciona", ha explicado José Manuel Cossi.