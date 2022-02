Coronavirus en Cádiz: "Ya se está tardando en gripalizar el Covid"

Apenas quedan vecinos de Cádiz capital sin vacunar. Al menos con alguna de las dosis ya inoculada, lo que revela el alto nivel de responsabilidad que ha demostrado la población gaditana a la hora de secundar las recomendaciones de las autoridades sanitarias que han mantenido que el Covid se vence con mascarilla y con distancias sociales pero, sobre todo, con vacunas.

Sobre esta cuestión, el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Juan Antonio Repetto, destacó esta buena respuesta demostrada por los vecinos de la capital, aunque Repetto reiteró que esta misma reacción se extiende al resto de la provincia. "Creo que esto demuestra que los gaditanos somos gente sensata y vemos las cosas como son, y tenemos precaución y que somos consecuentes con este tipo de problemas".

La buena respuesta está llegando acompañada de un descenso en el número de contagios y una presión asistencial menor en los centros sanitarios. A este respecto, este Diario le preguntó a Repetto que qué opinaba sobre la posibilidad de empezar ya a "gripalizar" el Covid. A esto, el presidente de los médicos de Cádiz respondió con contundencia diciendo que le parece "que estamos ya tardando en hacerlo".

Repetto insiste en que la situación actual en la que el índice de contagios está bajando y la cepa ómicron se ha demostrado que, aunque sea muy contagiosa, es menos agresiva y los hospitales están perfectamente funcionando "sin un agobio excesivo no se puede tener a la población más tiempo pendiente de esto".

Sobre esta cuestión, Repetto dice también que se está produciendo un "exceso de información, que, al final, se convierte en la mejor de las desinformaciones".

El máximo portavoz de los médicos gaditanos defiende que "es normal que los protocolos varíen porque los protocolos dependen de las circunstancias de cada caso. Pero si a la población se le dice un día que el confinamiento debe ser de siete días, luego de cuatro, ahora que si de tres… al final o termina el paciente haciendo lo que le da la gana o le queda la sensación de que el que habla no sabe realmente qué es lo que tiene entre manos y que no tienen ni idea de lo que están diciendo".

¿Se ha vencido al Covid?

A la pregunta sobre si Juan Antonio Repetto cree que se ha vencido ya al Covid. Éste médico responde con más interrogantes: "Depende. Si vencer llamamos desaparecer, es evidente que no. ¿Hemos vencido a la gripe? No. La gripe está ahí todos los años. ¿Hemos vencido a la polio? Sí, porque prácticamente ha desaparecido en el mundo y si hay algún caso es de manera muy aislada. ¿Hemos vencido a la rabia? Pues no. Sigue habiendo casos de rabia y sigue habiendo vacunas o sueros antirrábicos, por lo tanto no hemos vencido".

Cree que vencer no se ha vencido al Covid. Eso sí, piensa que se ha acabado con esa fase del Covid en la que "podía ser un caos para la sociedad".

"Estamos en situación de que esto está dominado, no vencido. Hay que seguir luchando e investigando para dar con mejores vacunas, mejores tratamientos, temas de diagnósticos más eficientes… por supuesto que sí. Y le aseguro que en eso están los profesionales de la Medicina". "Están trabajando en mejorar todo eso. En ese sentido sí se puede decir que se ha vencido o, mejor, este dominado", sentencia el doctor Juan Antonio Repetto.