Todo saldrá bien. Tiene que salir bien. Porque son miles de virus, pero nosotros también somos miles, millones de personas contra ese enemigo que nos ha hecho prisioneros del miedo pero también de la solidaridad, con la única certeza de que la mejor forma de romper la cadena de contagios es quedándonos en casa.

Mucho se ha hablado de nuestros mayores estos días pero poco de nuestros hijos, de niños que están llevando con una entereza impropia de su edad una situación desconocida para todos. Este nueva Guerra Mundial también ha detenido la vida de adolescentes que empezaban a salir al mundo exterior, a puesto en pausa primeros amores, primeras amistades, primeros juegos, y todo lo han soportado con una sonrisa luminosa. Aceptando lo que a tantos les cuesta más aceptar.

Además, como si eso por sí mismo ya no fuera suficiente, escolares de centros gaditanos como La Inmaculada, San Felipe, Reyes Católicos o Argantonio han tenido una iniciativa preciosa: enviar cartas y dibujos a los pacientes que están ingresados con coronavirus. Por eso, en la planta octava y novena del hospital Puerta del Mar luce estos días más colorida que nunca. Los pasillos, los cristales de las puertas, incluso las habitaciones esclusa donde están algunos pacientes, se han llenado de estos dibujos con mensajes de optimismo, con esos no te rindas, te necesitamos, con esos todo saldrá bien que a más de uno, en la soledad de su habitación, le da esas gotas de combustible necesario para que su motor, aún renqueando, siga bombeando sangre. Algunos chicos han hecho hasta imanes para que los peguen en sus camas y no olviden que no están solos en su lucha.

En Cádiz la idea surgió de una enfermera, María José Romero, que tiene a una hija estudiando en Argantonio y la comentó con Antonio Guijón, otro enfermero de la planta octava. La iniciativa tuvo una gran acogida y ahora mismo siguen llegando dibujos y cartas.

Pero el Puerta del Mar no es el único hospital donde ha tomado fuerza esta iniciativa. En el de Puerto Real también han llegado muchas obras, algunas de ellas impresionantes, de jóvenes artistas que llenan de fuerza la lucha diaria. Es el caso de Carolina Sánchez Cuenca, una joven de Puerto Real que aceptó el reto que propusieron en sus clases de dibujo y pintora en la Asociación Artística y Cultural 'La Garabata'. Las profesoras plantearon a los alumnos que plasmasen como estaban viviendo estos días de confinamiento través del arte.

El trabajo de la joven, que reflejó a "los héroes de esta batalla luchando contra el coronavirus", ha sido uno de los que ya decoran muchas paredes de los distintos servicios de los hospitales gaditanos. Los profesionales han agradecido su muestra de apoyo.