Coronavirus en Cádiz: Prioridad en las ITV para los vehículos que quedaron fuera de la moratoria

Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), como los concesionarios, también se reactivaron el 11 de mayo y están atendiendo prioritariamente a los usuarios de vehículos que quedaron fuera de la moratoria decretada por el Gobierno con motivo del estado de alarma, informan desde la Delegación del Gobierno Andaluz en Cádiz.

En la ITV de la capital gaditana se trabajaba esta semana sin descanso, pero sin las grandes colas de otras ocasiones. Desde su reapertura, las siete estaciones de la provincia han realizado 7.478 primeras inspecciones. Si añadimos las 1.388 segundas o sucesivas inspecciones realizadas como consecuencia de no haber superado de forma favorable la primera, el total asciende a 8.866, explicó a este periódico la misma fuente del Ejecutivo andaluz.

La moratoria del Gobierno supone una prórroga de la fecha en la que hay que volver a llevar el coche a la ITV. Así, a quienes les caducó en la semana del 14 al 20 de marzo, se les prorroga hasta el 8 de julio;los del 21 al 27 de marzo, al 23 de julio;los del 28 de marzo al 3 de abril, al 7 de agosto; los del 4 al 10 de abril, al 22 de agosto;los del 11 al 17 de abril, al 6 de septiembre y los del 18 al 24 de abril, al 21 de septiembre.

Por último, a quienes la ITV se les acabó entre el 24 de abril y el 1 de mayo, tienen de plazo hasta el 6 de octubre;los del 2 al 8 de mayo, hasta el 21 de octubre; del 9 al 15 de mayo, el 5 de noviembre;del 16 al 22 de mayo, el 20 de noviembre y del 23 al 24 de mayo, hasta el 5 de diciembre.

Ninguno de los usuarios consultados por este periódico mientras esperaban su inspección expresó ninguna queja sobre el funcionamiento del servicio desde su reapertura, No obstante, hay quien lamenta que los teléfonos de cita previa no estén siempre operativos. Recomiendan que se use la página web