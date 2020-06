Coronavirus Cádiz: Confinamiento en familia en un hotel de cuatro estrellas

Carolina, Sebastián y Noelia, tres de los Martínez que regentan el Hotel Spa Cádiz Plaza pasaron buena parte del tiempo de confinamiento alojados en su propio hotel ubicado en la Glorieta Ingeniero La Cierva de Cádiz.

Tanto tiempo el local cerrado y vacío cuando ellos están acostumbrados a tenerlo abierto todo el año contra viento y marea les creo esa inseguridad que les llevó a tomar la decisión de confinarse en el hotel al menos tres de los cuatro hermanos.

El temor a posibles okupas o a posibles destrozos por parte de gente que, al saber que el establecimiento estaba desocupado y sin seguridad, pudieran acceder al mismo para robar o provocar destrozos, optaron por hospedarse en su propio hotel durante el tiempo que fuera necesario.

"El hotel es mis padres y del banco", comenta Noelia Martínez, directora de este centro hotelero de Cádiz capital que ayer abría sus puertas tras permanecer cerrado desde que el Gobierno decretó el Estado de Alarma a mediados del mes de marzo.

El temor, según cuenta Noelia Martínez era “que no te das ni cuenta y se te cuela alguien y te hace un estropicio”. Cualquiera que lea esto puede pensar que no tiene que ser nada malo estar confinado en un cuatro estrellas, “pero realmente se hace largo. Me traje poca ropa pensando que esto tardaría menos, pero fíjate al final...”. Pero ya terminó el confinamiento y ahora llegó la escalada, de manera que este mismo lunes optaron por reabrir el hotel, de manera que se ha convertido en el primero cuatro estrellas de la capital en reabrir sus puertas después de la crisis del coronavirus.