Consulta aquí la programación completa de la Gran Regata 2023 en Cádiz

La ciudad de Cádiz acogerá del 7 al 10 de septiembre la clausura de la Regata de GrandesVeleros Magallanes-Elcano, que conmemora la primera circunnavegación del mundo completada hace 500 años por la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Este año ha partido desde Falmouth (Reino Unido), donde ha estado del 15 al 18 de agosto; pasando por A Coruña (España), del 24 al 27 de agosto, y Lisboa (Portugal), del 31 de agosto al 3 de septiembre, para finalizar en Cádiz en el próximo mes de septiembre.

La #GranRegataCadiz2023 se celebrará en el Muelle Ciudad (en el Puerto Bahía de Cádiz) y será la sexta edición que acogerá la ciudad tras celebrarse también aquí en 1992, 2000, 2006, 2012 y 2016. Con este evento se promociona competiciones y entrenamientos de vela para flota de reconocimiento mundial, con espectadores de toda Europa.

En esta ocasión participarán 16 barcos, entre los que se encuentran cinco de la máxima categoría de la Clase A como son ‘Sagres’ (de Portugal), ‘Cuatehmoc’ (de México), ‘Capitán Miranda’ (de Uruguay), ‘DarMlodesky’ y ‘Fredryk Chopin’ (ambos de Polonia). El domingo también participará la fragata ‘Numancia’ de la Armada española, y estarán presentes dos ‘Harrier’, un tipo de aviación a reacción militar capaz de realizar despegues y aterrizajes en vertical.

La Gran Regata será un revulsivo deportivo, cultural y turístico para la ciudad de Cádiz y su provincia, un evento que permitirá dar a conocer la idiosincrasia de la capital gaditana y las posibilidades de su puerto para albergar actividades de esta envergadura. El domingo 10 de septiembre se celebrará una parada naval a las 15:00 horas para despedir el evento de este año, donde gaditanos y visitantes podrán disfrutar de la estampa típica de los barcos marchando con las velas desplegadas.

Una ciudad abierta al mundo

Siglos de historia han hecho de Cádiz un punto de encuentro de civilizaciones y una ciudad abierta al mundo. Con este espíritu de apertura, Cádiz acogerá una agenda complementaria del 6 al 10 de septiembre en toda la ciudad. Su oferta incluye actividades deportivas, culturales, de conciertos y de ocio, a las que se suman cuatro food trucks y dos puntos de hostelería.Cádiz contará estos días con un auténtico parque temático con 46.500 metros cuadrados (Parque Regata) y cinco zonas más para acoger las diferentes actividades (escenario principal, Isla de las Letras, Sombra Infantil, zona de conciertos y centro ciudad). También contará con una noria de 32 metros de altura y 96 plazas (24 góndolas o miradores con capacidad para cuatro personas cada uno de ellos).

La Gran Regata será un acontecimiento de gran magnitud para la ciudad que algunos gaditanos podrán vivir de primerísima mano como miembros del equipo de voluntarios que servirá de apoyo a la organización. En total serán 40 voluntarios, que se dividirán en 20 oficiales de enlace con los barcos participantes y 20 voluntarios para el resto de actividades, y recibirán una formación por parte de la organización y un diploma acreditativo tras finalizar la regata. Para la ocasión se han presentado 87 solicitudes y la selección de voluntarios responde a las necesidades que demandan los equipos organizativos, con criterios a valorar como el nivel de idiomas, la experiencia en voluntariado, la disponibilidad horaria y otros conocimientosrelacionados con el evento.

Otro de los programas que permiten tener una experiencia de primera mano de este gran evento es la organizada por la Universidad de Cádiz (UCA), embajadora de la Gran Regata. Una decena de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica, la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, la Escuela de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales participarán en la ruta marítima del buque ‘Tartessos’, capitaneada por el profesor de Náutica y director de Inclusión e Igualdad de la UCA, Ignacio Alcaide, y el técnico de apoyo del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la UCA, Francisco Arroyo.

Un encuentro festivo

La Gran Regata es un revulsivo para la ciudad, en la que no faltarán espectáculos y diversión. El miércoles arrancan el concierto de Motor West y The Agapornis a las 22:30 horas en el escenario principal. El jueves será el turno del concierto de No me pises que llevo chanclas a la misma hora también en el escenario principal. El viernes tendrá lugar dos conciertos, uno de David Palomar a las 21:30 horas y otro de Nolasco y Navajita Plateá a las 23:30 horas. Y el sábado se concluyen los conciertos con el de Álvaro de Luna, a las 22:30 horas en el escenario principal. Además, las noches del jueves y del sábado estarán amenizadas por DJ, Manuel Do Santos y Lollypop respectivamente.

El sábado también contará con un espectáculo de drones a cargo de la empresa Flock Technologies a las 00:00 horas y, seguidamente, un espectáculo de fuegos artificiales. En este evento no podría faltar el carnaval, seña e identidad de la ciudad de Cádiz. El sábado, desde las 19:00 horas, tendrán lugar las actuaciones de la chirigota callejera Amo Escuchá, el coro de Los Martínez’ el cuarteto Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo, la chirigota Los Viñanos, la comparsa Los Esclavos, el coro El Día de Mañana, la comparsa Cádiz de mi alma, el coro La Voz, la comparsa La Diosa del Mar, el coro La Liga y el cuarteto El Gran Golpe.

Siglos de arte e historia

La historia y el arte se dan la mano en la ciudad de Cádiz y la Gran Regata también servirá para poder deleitarse con el atractivo de este enclave privilegiado con rutas teatralizadas en las tardes del miércoles al sábado y en las mañanas del viernes al domingo. Las rutas teatralizadas interactuarán con el público y abordarán la primera circunnavegación a la Tierra por Magallanes.

El sábado también tendrá lugar un concurso de pintura rápida, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, donde el público disfrutará de la creación artística en directo. La Diputación de Cádiz, colaboradora de la Gran Regata, también habilitará una exposición dedicada al mar durante estos días.

La isla de los libros

La Gran Regata también va ser una buena oportunidad para el fomento de la lectura con el programa 'Cádiz, una ciudad de libro'. El jueves tendrá lugar la mesa redonda 'Un mar para la historia de Cádiz' con la participación de Javier Fornell, Óscar Lobato y Antonio Martínez Ares, que estará moderada por la periodistaAlmudena de la Montaña.

Las librerías La Ratonera, La Maga, Roleón, María Zambrano y Bibliopola se echarán a la calle con stands con libros dedicados a la historia de Cádiz y el mar; y el jueves se celebrará una mesa redonda en la zona de la ‘Isla de las Letras’ que abordará la relación de la ciudad con el mar. Para los más pequeños se contará con una biblioteca infantil en la ‘Isla de las Letras’ y se desarrollarán actividades como talleres de marcapáginas, confección de caretas, pinturas de dedo y cuentacuentos.

Dentro de este programa también se enmarcan tres rutas literarias nocturnas que se celebrarán respectivamente del jueves al sábado. ‘Cádiz de leyenda’, ‘Un paseo por Potimusa’ (con la colaboración de la Fundación Carlos Edmundo de Ory) y ‘Cádiz y el mar’. La tres partirán de la carpa ‘Isla de las Letras’ a las 21:00 horas.

Cádiz, con los más pequeños

La Gran Regata cuenta con una zona habilitada para la población infantil (‘Sombra Infantil’), con casi una veintena de actividades del jueves al sábado pensadas especialmente para los más pequeños que se realizarán desde el jueves hasta el sábado. De éstos, seis serán espectáculos de pompas, cinco de títeres, y tres pasacalles con cañones de espuma. También habrá dos cuentacuentos en la ‘Isla de las Letras’ el jueves y el viernes.

Explorando las posibilidades del mar

Cádiz se abre al mar y explora las posibilidades que ofrece la economía azul, un reto con el que está comprometida la ciudad. La Gran Regata supone un espacio envidiable para abordar la economía azul y concienciar sobre la sostenibilidad. Por eso contaremos con la exposición ‘Una ciudad a bordo del océano’, como es Cádiz, y que estará situada en la carpa de Información Turística.

El viernes, a las 11:30 horas, también se celebrará una jornada sobre la economía de los mares y la oportunidad que supone para Cádiz, en la que colabora la Universidad de Cádiz. Desde el compromiso con la sostenibilidad, el Ayuntamiento de Cádiz quiere aprovechar un evento de envergadura internacional como el que va a acoger la ciudad para concienciar y dar a conocer la necesidad y las posibilidades de la economía azul.

Comprometidos con la seguridad

La seguridad es una prioridad para la celebración de cualquier evento, máxime si se trata de uno de gran magnitud como la Gran Regata. Por eso, el Ayuntamiento de Cádiz instalará un Punto Violeta para concienciar y prevenir cualquier tipo de violencia sexista. Los Puntos Violeta son una importante herramienta para la información, prevención y atención especializada en caso de agresiones en el desarrollo de fiestas, festivales y encuentros multitudinarios. El servicio combinará una metodología individual y personalizada para garantizar el anonimato y confidencialidad junto con una metodología grupal dirigida a sensibilizar a lapoblación general sobre la identificación de conductas sexistas en los espacios de diversión.

Además de sensibilizar con la instalación de un stand y con el reparto de folletos, el Punto Violeta también detectará situaciones y puntos de riesgo, y tendrá como objetivo atender, acompañar y asesorar a todos los usuarios que lo requieran. Se prestarán atención y asesoramiento en caso de que alguna persona presencie o sufra una agresión, donde será atendida en un espacio tranquilo e íntimo. Además, en el caso de agresiones físicas, se activa un protocolo de emergencia en contacto permanente con los cuerpos de seguridad local y del Estado y con el dispositivo sanitario presente en el evento.

El personal cuenta con formación en igualdad y violencia de género y experiencia profesional previa en Puntos Violeta, y estará visiblemente uniformado con unos chalecos específicos con la imagen del Punto Violeta e identificado, siguiendo la normativa y la legislación vigente.

Programa de actividadesMIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

Hora inicio-hora final: 20:00- 02:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO. PARQUE REGATA20:30-22:00 BANDA DE DIXIELAND. PARQUE REGATA22:30-00:00 CONCIERTO ESCENARIO PRINCIPAL MOTOR WEST Y THE AGAPORNIS. ESCENARIO PRINCIPAL

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

11:00-04:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO. PARQUE REGATA11:00-12:00 TÍTERES PEZCICLAJE. SOMBRA INFANTIL12:00-13:00 ESPECTÁCULO INFANTIL DIURNO POMPAS. SOMBRA INFANTIL13:00-14:20 PASACALLES INFANTIL TRAVIESA TRAVESÍA y CAÑÓN DE ESPUMA. PARQUE REGATA14:00-15:00 DESFILE CARIBE. PARQUE REGATA18:00-19:00 CUENTACUENTOS. LA ISLA DE LAS LETRAS18:00-20:30 BATALLA DE GALLOS. ESCENARIO PRINCIPAL19:30-20:30 TÍTERES PEZCICLAJE. SOMBRA INFANTIL20:30-21:30 ESPECTÁCULO INFANTIL POMPAS (NOCTURNO). SOMBRA INFANTIL21:00-22:00 BANDA DE DIXIELAND. PARQUE REGATA21:00-22:00 DESFILE CARIBE. PARQUE REGATA22:30-00:00 CONCIERTO NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS. ESCENARIO PRINCIPAL00:00-01:30 DJ MANUEL DO SANTOS. ESCENARIO PRINCIPAL

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

10:00-12:00 SOGATIRA. ZONA CONCIERTOS11:00-04:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO. PARQUE REGATA11:00-12:00 ESPECTÁCULO INFANTIL DIURNO. POMPAS SOMBRA INFANTIL12:00-13:15 MUSICAL INFANTIL ASALTO PIRATA. SOMBRA INFANTIL13:30-14:50 PASACALLES INFANTIL TRAVIESA TRAVESÍA y CAÑÓN DE ESPUMA. PARQUE REGATA14:00-15:00 DESFILE LA BULLANGUERA. PARQUE REGATA18:00-19:00 CUENTACUENTOS. LA ISLA DE LAS LETRAS18:30-20:00 DESFILE DE TRIPULANTES. CENTRO CIUDAD19:30-20:30 TÍTERES HISTORIAS DE COLORES .SOMBRA INFANTIL20:00-20:30 ENTREGA DE TROFEOS. ESCENARIO PRINCIPAL20:00-21:30 BANDA DE DIXIELAND. PARQUE REGATA20:00-21:30 DESFILE LA BULLANGUERA. PARQUE REGATA20:30-21:30 ESPECTÁCULO INFANTIL POMPAS (NOCTURNO). SOMBRA INFANTIL21:30-23:00 CONCIERTO DAVID PALOMAR. ESCENARIO PRINCIPAL23:30-02:30 CONCIERTO NOLASCO Y NAVAJITA PLATEÁ. ESCENARIO PRINCIPAL

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

10:00-12:00 CARRERA DE TRIPULANTES (4.500 metros). PARQUE REGATA11:00-04:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO. PARQUE REGATA11:00-12:00 TÍTERES FRUTA, FRUTA, TU CUERPO LA DISFRUTA. SOMBRA INFANTIL12:00-13:00 ESPECTÁCULO INFANTIL DIURNO POMPAS. SOMBRA INFANTIL12:00-14:00 EXHIBICIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS. PARQUE REGATA13:00-14:20 PASACALLES INFANTIL TRAVIESA TRAVESÍA y CAÑÓN DE ESPUMA. SOMBRA INFANTIL14:00-15:00 DESFILE UMSUKA IMBALI. PARQUE REGATA19:30-20:30 TÍTERES FRUTA, FRUTA, TU CUERPO LA DISFRUTA. SOMBRA INFANTIL19:00-21:00 CARNAVAL. PARQUE REGATA20:30-21:30 ESPECTÁCULO INFANTIL POMPAS (NOCTURNO). SOMBRA INFANTIL21:00-22:30 DESFILE UMSUKA IMBALI. PARQUE REGATA21:00-22:30 ANIMACIÓN AQUATICA. PARQUE REGATA22:30-00:00 CONCIERTO ÁLVARO DE LUNA. ESCENARIO PRINCIPAL00:00-00:15 ESPECTÁCULO NOCTURNO DE DRONES. PARQUE REGATA00:15-00:30 ESPECTÁCULO FUEGOS ARTIFICIALES. PARQUE REGATA00:15-01:30 DJ LOLLYPOP. ESCENARIO PRINCIPAL

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

11:00-16:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO. PARQUE REGATA14:00 SUELTA DE AMARRAS15:00 EXHIBICIÓN FLOTILLA DE LA ARMADA15:00 PARADA NAVAL

LA ISLA DE LAS LETRAS

Presentación del proyecto 'Cádiz, una ciudad de libro'. Actividades para niños. LUDOTECA: BIBLIOTECA INFANTIL, TALLERES DE MARCAPÁGINAS, CARETAS, PINTURAS DE DEDOS.Jueves 7 de septiembre: de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.Viernes 8 de septiembre: de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.Sábado de septiembre: de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.Domingo 10 de septiembre: de 11:00 a 13:00 h.

Cuentacuentos

Jueves 7 de septiembre: A las 18:00 h.Viernes 8 de septiembre: A las 18:00 h.

Actividades para el público general. LA CALLE DEL MAR: LIBRERÍAS A LA CALLE CON STANDS DEDICADOS A LA HISTORIA DE CÁDIZ Y EL MAR (La Ratonera, La Maga, Roleón, María Zambrano y Bibliopola)Jueves 7 de septiembre: de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.Viernes 8 de septiembre: de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.Sábado de septiembre: de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.Domingo 10 de septiembre: de 11:00 a 14:00 h.

MESA REDONDA: UN MAR PARA LA HISTORIA DE CÁDIZAutores: Javier Fornell, Óscar Lobato y Antonio Martínez AresModeradora: Almudena de la Montaña (periodista)Jueves 7 de septiembre: a las 20 horas

RUTAS LITERARIAS NOCTURNASJueves 7 de septiembre a las 21:00 h.: Cádiz de leyenda (Bilingüe Español / Inglés)Viernes 8 de septiembre a las 21:00 h.: Un paseo por Potimusa (Fundación Carlos Edmundo de Ory)Sábado 9 de septiembre a las 21:00 h.: Cádiz y el mar (Bilingüe Español/Inglés)

RUTAS TEATRALIZADAS

Temática: Primera circunnavegación a la Tierra por Magallanes. Formato: Interactuación con el público asistente al interior del parque temático.Miércoles 6 septiembre 20:00-22:00 hJueves 7 septiembre 20:00-22:00 hViernes 8 septiembre 11:00-13:00 h / 20:00-22:00 hSábado 9 septiembre 11:00-13:00 h / 20:00-22:00 hDomingo 10 septiembre 12:00-14:00 h

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDASábado 9 septiembre / 9:00-18:00 hInscripción Sábado 9 septiembre / 9:00-11:00 h

ECONOMÍA AZULProyecto 'Cádiz, el sitio de la economía azul'. Jornada ‘La economía azul, una oportunidad para Cádiz’Viernes 8 septiembre / 11:30 horas. Con la colaboración de la Universidad de CádizExposición ‘Una ciudad a bordo del océano’. En la carpa de información turística