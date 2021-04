Comienza el derribo de uno de los últimos grandes chalés de Cádiz

Han comenzado las obras de derribo del que era uno de los chalés más amplios de toda la ciudad, La Porteña, ubicado en la esquina entre las calles Juan Ramón Jiménez y General Ricardos y frente al chalé del General Varela, que está protegido por el PGOU.

La Porteña, durante décadas residencia de la familia Pradas, fue adquirido por una inmobiliaria sevillana que construirá en el solar un edificio de viviendas de alta calidad tras pagar por el terreno 1,2 millones de euros en una puja tras un concurso judicial al que acudieron inversores de varias provincias.

El Grupo GS, que desembarca de esta forma en Cádiz tras una fructífera labor inmobiliaria en la provincia de Sevilla, y también en Madrid, desde hace dos décadas.

El solar amplio haciendo esquina sin grandes construcciones en uno de sus frentes, a escasos metros de la playa y a escasa distancia del centro histórico de la ciudad, se planteaba para el Grupo GS como de gran valor para su primera obra en Cádiz.

Fuentes de la empresa destacaron estas "características exclusivas", en un proyecto que prevé una inversión superior a los 4 millones de euros, para la construcción de 14 viviendas de 2 y 3 dormitorios y 28 plazas de garaje. La amplitud del solar permitirá a la promotora la construcción de una piscina comunitaria y zonas verdes dentro del nuevo edificio.

La intención de esta promotora es seguir construyendo en Cádiz, aunque asume que es complicada la búsqueda de solar. Se destaca que "gran interés que hay por la provincia de Cádiz y en especial por su capital", sobre todo tras la pandemia y la búsqueda de viviendas en zonas tranquilas y no masificadas. "Además de casos como Cádiz con la presencia de grandes playas urbanas, por lo que cada vez es más demandada por nuestros clientes".

Cerca de este terreno se encuentra el chalé de Cerón, también vendido hace pocas semanas por una cantidad no especificada pero que ronda los 2 millones de euros. Aquí no se ha dado a conocer si los inversores han adquirido esta residencia, que cuenta con un extenso jardín, para uso particular o para la construcción de viviendas.

En zonas como la calle Huerta del Obispo se ha incrementado en los últimos años el derribo de los chalés que allí se levantaban para la construcción de viviendas. Quedan dos cuya eliminación parece próxima y que serán sustituidos por viviendas en altura y una calle que conectará esta vía con los terrenos de Varela.

En menor medida se han eliminado chalés en La Laguna, concentradas las promociones especialmente en el tramo de la calle Santa Teresa de Jesús más cercana a la plaza de Santo Tomás.

Cádiz capital cuenta actualmente con una treintena de chalés habitados. Sólo dos, el de Varela y el ubicado en la Avenida esquina Huerta del Obispo, Villa Mercedes, están protegidos. El resto deben ser sustituidos por promociones de viviendas salvo que se ubiquen en barrios donde se permite este tipo de protección. Ocurrió hace apenas unos años en Bahía Blanca. En la calle Tamarindos se construyó un unifamiliar en 2018, el último de nueva planta levantado en la ciudad.