La Ciudad de la Justicia de Cádiz irá a Pleno extraordinario

“Cerramos una semana en la que abrimos la puerta a la ciudadanía a los Depósitos de Tabaco, un lugar muy vinculado a la identidad y a la historia industrial de Cádiz y que se va a transformar en un gran centro relacionado con la cultura, el empleo y el emprendimiento”, explicaba este jueves José María González, alcalde de Cádiz, antes de comenzar la visita institucional al espacio antes de que –“en muy breve”– comiencen unas obras que, finalmente, como apostilló, “incluirán el proyecto al completo”.

González recordó que “en paralelo” también se trabaja en la Ciudad de la Justicia. “Esta mañana he estado con el consejero de Justicia adelantándole las notas aclaratorias del PGOU y todo va viento en popa. De hecho, mis técnicos me aseguran que la semana que viene está hecho (la elevación al 100% de la edificabilidad de los terrenos) con lo cual organizaremos un Pleno extraordinario, si no la semana que viene, que hay fiestas y tal, para la siguiente está seguro aprobado y enviado a Sevilla”, aseguró el primer edil.

Al alcalde también le consta que "está en plazo" la redacción del proyecto básico, que tiene que estar listo en noviembre. "A mí no me ha llegado que haya ningún problema con ese tema", adujo.