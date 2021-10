Chiquipark vuelve a abrir tras 18 meses cerrado por la pandemia

¿Cuántos cumpleaños se han podido celebrar en Chiquipark tras su apertura como espacio para el ocio infantil allá por 2002? La pandemia interrumpió esa trayectoria y obligó a su propietario, Jesús Carrascosa, a cerrar sus puertas.

Ahora, después de estar cerrado a cal y canto durante 18 meses, este negocio ubicado en el polígono exterior de la Zona Franca ha vuelto a la carga y lleva desde el pasado 1 de octubre recibiendo a los cumpleañeros de Cádiz.

La decisión no fue fácil. Carrascosa veía como el ocio infantil, al igual que ocurría, salvando las distancias, con el ocio nocturno, quedaba fuera de toda desescalada.

Tantas fueron las complicaciones y tan pocas las esperanzas de poder reabrir algún día las puertas de Chiquipark, que Jesús Carrascosa llegó a poner tanto la nave como todas la atracciones y el mobiliario en venta por 1,7 millones de euros.

La decisión la tuve que tomar a la vista de que no tenía claro ni mi futuro ni el de mis empleados, que tanto apoyo me han dado en todo momento. Pero llegó el verano y vimos lo que ocurría en poblaciones como Conil y llegamos a pensar que esto no se iba a solucionar nunca. No veía otra salida”, según el propietario de Chiquipark.

En cuanto al precio que le puso, Carrascosa reconoce que era bajo. “El precio real para la nave y para el negocio no es menor de 2,2 millones de euros, pero entendía que las cosas no estaban como esos precios”.

El establecimiento sigue con un aforo limitado que oscila entre el 50 y el 60%

Pero ya no está en venta y el tono de la conversación con Carrascosa nada tenía que ver con el que mostraba en anteriores entrevistas con este Diario en tiempos de pandemia. “Estamos todos muy contentos y queríamos darle las gracias a los clientes que han vuelto a confiar en nosotros”.

A pesar de ello no ha sido fácil porque “hemos tenido que reactivarlo todo:los seguros, las revisiones... todo. Es casi como una apertura nueva ya que lo tenía todo suspendido para intentar evitar más gastos”.

Abrió el pasado día 1 pero se ha auto impuesto una limitación de aforo que oscila entre el 50 y el 60% respecto al real. “Seguimos adelante con los protocolos y queremos respetar las distancias. No olvidamos nunca que nuestros principales clientes son los niños y con ellos es siempre mejor que sobren las precauciones”.