Chipiona también rechaza el parque eólico marino planteado frente a Rota y Cádiz

El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona, Sebastián Guzmán, ha manifestado, que desde la Delegación que dirige se va a proponer al Consejo Municipal de Medio Ambiente que muestre y lleve a Pleno el rechazo de la sociedad chipionera a la propuesta de instalación de un parque eólico marino en aguas de entrada a la Bahía de Cádiz.

Como ha venido publicando este periódico, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) tramita la solicitud de concesión demanial de unas aguas bajo su jurisdicción para la instalación de un parque eólico marino de 18 aerogeneradores de 200 metros de alto a escasos cuatro kilómetros de la playa de La Costilla de Rota y a seis de La Caleta por parte de la empresa Bahía de Plata 2017 SL.

El proyecto ya ha generado el rechazo, manifestado con mayor o menor énfasis, por escrito o por redes sociales, de los alcaldes de Rota, Cádiz y El Puerto y las críticas de Ecologistas en Acción por "sus debilidades", si bien esta organización lo considera viable si se solventasen. Esos inconvenientes se resumen en la "falta de transparencia en el proceso de tramitación, la incapacidad técnica de la evacuación de la energía, la ausencia de participación y debate social y afecciones sobre la biodiversidad y la avifauna", en particular sobre una especie en peligro de extinción como la pardela balear.

Además, tal y como publicó Diario de Cádiz, el parque eólico marino 'Puerto de Cádiz', como lo denomina la empresa promotora, "no es factible" si se tiene en cuenta el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) para la Demarcación Sudátlantica elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que es el organismo que en última instancia debe emitir una Declaración de Impacto Ambiental favorable o desfavorable al proyecto. El POEM determina que cualquier planta eólica marina es incompatible con la Defensa Nacional y entraña serios riesgos para la navegación aérea en una zona de entrada a la Base Naval de Rota, además de problemas para la biodiversidad. No obstante, hay que aclarar que este plan, como sus equivalentes de otras demarcaciones, se sometió a estudio de impacto ambiental en junio del año pasado y todavía no se ha dado a conocer su texto definitivo.

Sebastián Guzmán insistió en declaraciones a este periódico que esta iniciativa de rechazo se promueve ante la incertidumbre que la falta de más datos supone el proyecto por sus efectos visuales, sobre el turismo, la economía local, en general, y el medio marino que podría tener el parque eólico frente a la playa de La Costilla de Rota, municipio colindante con el de Chipiona en la playa de La Ballena y Las tres piedras.

El delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona explicó que la propuesta de rechazo al parque eólico marino 'Puerto de Cádiz' tiene un carácter preventivo, como el que tuvo en el año 2011 la manifestada por este Ayuntamiento contra el proyecto 'Cruces del Mar' frente a la costa de este municipio, que nunca llegó a ejecutarse. La sociedad chipionera demostró entonces una "unánime" y clara negativa a aquel proyecto, "convirtiéndose en una causa que unió a todo un pueblo frente a otros intereses poco claros". [El rechazo plenario fue mayoritario, sí, pero no unánime. La moción de rechazo salió adelante con los votos a favor del PP y de IU, pero con la abstención del PSOE, tal y como se recuerda en el despiece inferior].

Sebastián Guzmán recordó que, tras consultarlo con Puertos del Estado, que ha considerado que no existe impedimento legal para tramitar la solicitud de concesión o autorización administrativa, la Autoridad Portuaria está obligada a proceder a su tramitación que, en este caso y según establece el Real Decreto Legislativo 2/2011, se debe iniciar con el trámite de competencia del proyecto con la publicación en el Boletín del Estado del anuncio.

Con este primer paso se abre un plazo de un mes para que puedan presentarse otras solicitudes que tengan el mismo o distinto objeto y que reúnan los requisitos previstos en el artículo 84 de dicho Real Decreto. Hasta el momento no consta que se haya presentado ninguna otra.

El plazo para presentar alegaciones al proyecto culmina el próximo 15 de febrero.