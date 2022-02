“Estos Carnavales de Cádiz serán un desastre”

¿Habrá Carnaval en la calle en febrero o no? Es la pregunta del millón aunque a medida que se acerca la fecha muchos son los escaparates, sobre todo de los antiguos veinte duros, que engalanan sus escaparates con propuestas de disfraces recordando que, por mucho que se diga desde San Juan de Dios, habrá Carnaval en febrero y en junio.

Pero es que esa misma pregunta no sólo se la hacen los gaditanos que andan aún liados y no se atreven a meterle aguja e hilo o silicona y goma eva (etilvinilacetato para los más cultos) a sus disfraces porque aún desconocen si serán los únicos en salir a la calle durante la semana “ilegal” de Carnaval que se inicia (sin iniciarse oficialmente) el fin de semana del 26-27 de febrero hasta el del 5-6 de marzo. Ese mismo interrogante lo mantienen también los foráneos que tienen subrayado en rojo en sus almanaques estas fiestas para bajar a Cádiz y entremezclarse con los lugareños para disfrutar con ellos de esta fiesta que este año seguirá siendo más singular que nunca.

En 2020 se salvó por los pelos y muchos sospechan que las gigantescas acumulaciones que se producen durante estas fiestas fueran el espacio ideal para el contagio del coronavirus. De hecho ya durante la celebración de ese Carnaval se le cantó alguna que otra copla al Covid-19 sin saber realmente la que se avecinaba: un confinamiento de toda la población en sus casas durante tres meses y el inicio de una pesadilla que la cepa Ómicron se ha encargado de extender hasta estos días.

Pero la cosa parece que mejora. Los contagios continúan con grandes altibajos en las cifras oficiales y aún no se sabe a ciencia cierta si la decisión del Ayuntamiento de posponer el Carnaval hasta la primavera ha sido o será una decisión acertada y si servirá para evitar que se multipliquen los contagios, sobre todo en los momentos más álgidos de la fiesta.

De momento, el Ayuntamiento coge por la calle de en medio y mantiene a pies juntillas que el Carnaval de Cádiz empieza este año el 2 de junio y termina el 12 de junio, después de un Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) cuya fecha de inicio está aún por ver dependiendo del número de agrupaciones que se acrediten.

Muchas dudas aún. Demasiadas para los hoteleros que no saben aún qué responder a las numerosas llamadas que reciben cada día de su clientela más “jartible” y carnavalera que quiere saber si en febrero habrá o no habrá Carnaval en la calle. Ellos quieren serpentinas y papelillos, quieren agrupaciones familiares, ilegales, romanceros, barras de bar a pie de calle… Y mientras tanto los hoteleros ven como se les escapan unos ingresos que todos los años les salva sus economías al menos para el primer trimestre del año.

HOTEL SPA CÁDIZ PLAZA

Noelia Martínez, directora de hotel Spa Cádiz Plaza, ubicado en la plaza Ingeniero La Cierva, se mostraba esperanzada en que se anime el final de mes, pero no por el Carnaval sino porque coincide con el puente del Día de Andalucía. “Ahora mismo, la verdad es que las reservas están muy paraditas. Menos mal que el puente de Andalucía siempre ha tenido su tironcito”.

Pero a la responsable de este hotel de cuatro estrellas, ubicado a pie de playa, no le extraña nada de lo que está pasando porque “desde Fiestas se llevan todo el santo día diciendo que ahora hay, ahora no hay, ahora sí permito, ahora no permito, la gente al final termina sin saber realmente si va a haber Carnaval en la calle o no”.

Las personas que visitan la ciudad en Carnaval necesitan saber si habrá gente por las calles, si habrá que llevar mascarillas o no. “Es que estamos todo el día poniéndonos piedrecitas en el camino porque todos los pueblos de los alrededores de la capital van a celebrar sus carnavales en las fechas de siempre, menos nosotros”, afirma Noelia Martínez, que recuerda que ahora mismo hay 120 contagios, “o sea, muy pocos. Y estamos aquí perdiendo la oportunidad de hacer nuestro carnaval en su fecha. Si lo hubiéramos mantenido en febrero, seguro que tendríamos ya el hotel completamente reservado o con muy pocas disponibles”.

Y lo peor, según Martínez vale que no sepamos qué va a ocurrir en este ‘falso’ Carnaval de febrero, pero es que tampoco se sabe qué va a pasar en junio.

Pero ya lo que ocurra a las puertas del verano con el Carnaval le da un poco igual, como empresaria hotelera más que como gaditana, porque para esa fecha “al hotel no le hace falta estímulo alguno para llenarse y llenamos sí o sí. El problema está en la incertidumbre que llega desde el propio Ayuntamiento de Cádiz”.

Los propietarios del Spa Cádiz Plaza se han ocupado de ponerlo bien claro en sus redes sociales para que los que tengan planeado venir en febrero sepan con lo que se van a encontrar, “y el que venga en junio, lo mismo. En nuestras redes ponemos las fechas, contamos que es posible que haya ilegales en las calles. Lo que estamos consiguiendo es acrecentar la duda porque, al final, la gente nos llama preguntándonos si al final hay carnaval o no. Y te dicen: ¿Pero no era en junio?. Un lío ante el que no sabemos qué responder”.

Pero para Noelia Martínez aún hay tiempo para rectificar, de manera que “ya que han metido la gamba diciendo que el Carnaval no se celebra finalmente en febrero, ahora que van a permitir en la calle montar las barritas y no poner trabas a que salgan las ilegales poniendo incluso un dispositivo de seguridad especial, lo que deberían haber hecho es pronunciarse e intentar que esta información llegara a todos los rincones de España en vez de seguir riéndonos de que sea un oso con el cuello doblado lo que, al final, nos represente en el resto del país”. Según la directora del Spa Cádiz Plaza, se podrían haber dicho ya alto y claro: “Señores vamos a permitir la ilegales vénganse todos para acá”.

“¿Qué buscan realmente las personas que nos visitan en Carnaval?”, le pregunta este periódico a Noelia Martínez. “¿Se conformaría con las ilegales?”. “Entienda que la gente que viene de fuera no viene a meterse en el Falla. La gente viene a salir a la calle buscando el cachondeo de la calle”.

Pero el tono de la conversación cambia por completo cuando se habla de este pasado fin de semana en el que se ha adelantado la celebración del Día de San Valentín al coincidir este año en lunes. “Lleno. Al completo. Hemos tenido que abrir el spa durante todo el día”, incide Noelia Martinez que recuerda que el spa de su hotel es el único privado para parejas de la provincia de Cádiz.

HOTEL BOUTIQUE CONVENTO CÁDIZ

Y al otro lado de la ciudad, junto a la iglesia de Santo Domingo, David Taboas, director del Hotel Boutique Convento Cádiz facilitaba sus previsiones para este pseudo carnaval de febrero con un rotundo: “La cosa está muy parada ahora mismo”.

Taboas cuenta que han tenido que ajustar precios porque pensaban que la cosa iba a tener algo más de tirón, “pero está claro que lo de este falso Carnaval nos está afectando mucho y para mal”. Pero bueno, el director de este pintoresco hotel del centro de Cádiz, avisa que prefiere ser positivo y “confiamos en encontrarnos con reservas de última hora. A. Lo mejor no con los ingresos que tendríamos cualquier otro Carnaval. Confiamos en que, al menos el fin de semana se salvará”.

Eso sí, si logran salvar ese primer fin de semana, el que despide febrero, no será gracias al Carnaval sino será gracias el Puente de Andalucía. El problema está en que los precios a los que están vendiendo las habitaciones no tienen ni punto de comparación con los que suelen vender durante los Carnavales “normales”.

Taboas sí ha tirado prácticamente la toalla con los días entre semana de este final de febrero y principios de marzo. “Pero también le digo que no nos podemos quejar para como está la situación. El mes de febrero lo hemos empezado superando el 75% de ocupación. Ha sido todo muy de última hor,a pero mi previsión es superar ese 75%”.

El director del Hotel Boutique Convento Cádiz recuerda que su establecimiento cuenta con varios acuerdos con distintas empresas que siempre ayudan mucho, “lo que nos ha terminado salvándonos los muebles”.

Se niega a echarle las culpa a nadie, aunque deja claro que su teoría es que sólo se ha pensado en los gaditanos a la hora de cambiar la fecha del Carnaval. “Aquí nunca se piensa en los puestos de trabajo que se generan en febrero gracias al Carnaval o en los negocios que se van a quedar mirando el almanaque sin saber cómo tirar para adelante”.

Y, al igual que Noelia Martínez, afirma que en junio no les hace falta nada nuevo para llenar. “Lo peor es que, “para nosotros, febrero siempre ha resultado una bocanada de aire fresco que nos ayuda a remontar el primer trimestre. Y, además, creamos puestos de trabajo que no le vienen nada mal a la ciudad”.

No quiere, por mucho que se le insiste, echarle las culpa de nada a nadie pero, a la vez, deja muy claro que considera que “es una medida que no ha sido lo suficientemente debatida en el seno del Carnaval o el mundo de la cultura ni en el seno del mundo empresarial. Creo que se ha pecado de extrema precaución. El problema ha sido ese. Resulta raro de explicar que no podamos tener el Carnaval en febrero cuando resulta que todas las fiesta de nuestro entorno se van a celebrar”.

Taboas termina su valoración dejando claro que no se han llegado a ver forzados a tirar los precios con tal de llenar pero los estudios de mercado que llevan a cabo de manera periódica le desvelaron que o bajaba los precios para ese fin de semana de febrero “o me quedaba solo, así que no podíamos tener los mismos precios que en un febrero de Carnaval normal”. “Al final, desde el punto de vista turístico este Carnaval de febrero se parecerá más a una erizada que a un Carnaval… y con eso te lo digo todo”, sentencia David Taboas.

SENATOR CÁDIZ SPA HOTEL

Por su parte, un gran amante del Carnaval como es Alvaro Gutiérrez, Alvaro Gutierrez Gerente Senator Cadiz Spa Hotel confirmó su postura respecto al cambio de fecha y respecto a las previsiones para la semana del 26 de febrero al 6 de un marzo con un “muy mal. Nos hemos salvado gracias al puente”. Gutiérrez tiene claro que no han podido mantener los precios de años anteriores. De hecho, si el Carnaval hubiera sido en febrero como otros años, “estaríamos hablando de una ocupación comparable como la que tenemos para este fin de semana, víspera del Día de los Enamorados que va a ser (esta entrevista se realizó el jueves) un sábado estupendo”.

“Para la semana de carnaval la cosa está muerta”. El director del Senator de Cádiz es así de contundente y cree que la culpa está en “el mensaje que hemos lanzado. Ha sido un error” , afirma, a lo que suma contando que desde Navidades lo que han tenido han sido muchas llamadas de consultas de clientes, “de los fieles de todos los años que nos preguntan qué pueden hacer y cómo te puedes comprometer con un cliente que conoces, que has alojado otros años, y que elige Cádiz para los Carnavales y para verano y que le tira mucho esta tierra…¿Cómo le puedes decir que sí, véngase usted que va a disfrutar del Carnaval?. No puedo hacerlo. Me niego".

Lo que hacen para curarse en salud es recomendar que hagan la reserva porque lo que han hecho ha sido flexibilizar las reservas y las posibles cancelaciones. “Pero es que para estos clientes no lo es todo la reserva del hotel.Tienen que pedir vacaciones en el trabajo con tiempo, tienen que coger billetes de tren o de avión… He atendido muchas de estas llamadas y al final la conversación es la misma: ¿Qué le puedo decir?…

Después están, según cuenta Álvaro Gutiérrez a los que incluso le preguntan sobre lo que pueda ocurrir en el mes de junio: “¿Y yo, qué sé? Lo mismo los gaditanos se cogen, al final, un rebote y deciden no salir a la calle en junio. Son demasiadas dudas y la gente necesita respuestas”.

El gerente del Senator sabe que lo que demandan sus clientes es la calle y vaticina que en junio lo que habrá será el concurso del Falla, “que no es precisamente lo que le interesa al turista” .

Y llegaron de manera velada las críticas contra los responsables políticos, ya que Álvaro Gutiérrez afirma que “no se ha contado con nosotros en absoluto a la hora de tomar una decisión que influye en tantos sectores de la economía gaditana”. Esta afirmación la apoya recordando que este febrero pasará sin tener que reforzar la plantilla como ha tenido que hacer otros años.

“Estamos a dos semanas del Carnaval y estamos al 50% de ocupación hotelera. Es algo muy grave. Le diría que es un desastre.”

Álvaro Gutiérrez tiene las cifras claras. Puede aún mantener algo de esperanza respecto a la noche del viernes y del sábado pensando en el puente, pero sabe que del domingo al lunes poca gente dormirá en su Senator, y peor el lunes, 28 de febrero: “Para ese día tengo 15 habitaciones ocupadas. Y del segundo fin de semana, olvídese. Nada de nada. Cuando esos ocho días de febrero nos salvan el mes entero o, es más, el trimestre entero”.