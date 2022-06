Carnaval de Cádiz 2022. Un fracaso de 600.000 euros

El pinchazo ha sido evidente, porque ante las imágenes que se han venido repitiendo desde la pasada semana poco se puede alegar o interpretar. El Carnaval de junio que ha querido celebrar este año el equipo de gobierno ha sido un fracaso, con coros cantando a las fachadas de calles vacías, con comparsas y chirigotas subidas a tablaos sin apenas público a sus pies y con las ilegales desaparecidas. Y eso pese a que el Ayuntamiento ha puesto toda la carne en el asador para estas fiestas sacadas de su contexto precuaresmal.

El Carnaval de la calle ha costado a la ciudad más de 600.000 euros, asumiendo el Ayuntamiento los gastos de los actos, carruseles o conciertos que se han incluido en la programación oficial. Una partida que contrasta con la escasa repercusión que ha tenido la celebración en la calle, lo que evidencia el error de cálculo del gobierno de José María González.

Los carruseles

Los carruseles de coros sin público han sido una de las imágenes de este Carnaval 2022. Pero pese al casi nulo seguimiento que han tenido estas agrupaciones subidas en bateas, el Ayuntamiento ha pagado la friolera de 12.100 euros (10.000 euros y el 21% de IVA) a cada uno de los coros que han participado en el concurso. Da igual que haya ganado, que haya participado en la final o que haya quedado en última posición con un solo pase sobre el escenario del Falla; el contrato que firma cada coro con el Consistorio no distingue calidad, puntuación del jurado ni trayectoria.

A esos 10.000 euros más IVA se suma la partida de 6.050 euros (5.000 más el 21% del impuesto correspondiente) que se ha abonado también a esos coros que pese a no concursar este año han querido salir en la calle. Las antologías de Pardo y Migueles, el coro de San Fernando y ‘Gades no paga traidores’ han percibido esta cantidad por participar en los cuatro carruseles.

Así pues, los fallidos carruseles, con las calles desiertas el primer fin de semana de fiestas y con los hosteleros molestos el segundo por el repentino cambio de ubicación, han supuesto un gasto de 157.300 euros (los diez coros que han ido al Coac y el de Frade, que han percibido 12.100 euros y los cuatro restantes a razón de 6.050 euros cada uno).

San Antonio

La segunda gran partida de gastos de este Carnaval insulso se localiza en la plaza de San Antonio y en el enorme escenario que ha vuelto a instalarse (precisamente por parte de la empresa Francisco Toro Funes, que es la que a última hora retiró su oferta para habilitar la polémica carpa bajo la Cuesta de las Calesas). Nada menos que 114.585,79 euros ha costado el montaje de esta infraestructura que ha acogido el pregón que pronunciara India Martínez el pasado sábado, actuaciones de agrupaciones y conciertos.

Ese pregón de India Martínez tuvo un coste de 55.357,50 euros, lo que supone un encarecimiento de casi 6.000 euros respecto a los años anteriores y una cifra cuestionable para un acto como el del primer sábado de Carnaval. Y al pregón se le suman los conciertos protagonizados por Rayden (que costó 31.460 euros), Coque Malla (por importe de 38.720 euros), Tanxugueiras (que percibieron 22.838 euros) y Dj Lollypop (que supuso un gasto de 18.150 euros). En total, otros 111.168,75 euros en esos cuatro conciertos para completar la programación carnavalesca.

La cabalgata

Otro bloque de gastos de esta fiesta callejera es de la cabalgata, que además del montaje y exorno de las carrozas y el alquiler de los vehículos que las hacían circular se llevó el coste de la contratación de los distintos grupos que dieron contenido y colorido al cortejo no muy seguido por la Avenida. Así, las agrupaciones de Badajoz que se señalaron como grandes atractivos de la cabalgata fueron contratadas por 16.000 euros. Junto a estos grupos, se contrataron los pasacalles de ‘El anillo de los nibelungos’, ‘Rainbow ivaders’ y ‘Los piratas The Little Story’ por importe de 25.376,12 euros; el pasacalles ‘Flor de acróbata’ por 8.893,50 euros; los pasacalles ‘Vintage s.XIX’ y ‘Ballet Victor Campo Circus’ por 42.912,65 euros; el pasacalle de quince payasos con su correspondiente coordinador por 8.288,50 euros; y los pasacalles ‘Circo Playmobil y ‘El gran circo llega a la ciudad’ por un importe de 20.933 euros.

A esto se suma la adquisición de serpentinas y papelillos, a lo que destinó el Ayuntamiento 18.243,78 euros para hacer un gasto total de la cabalgata del primer domingo de Carnaval (sin contar la creación de las carrozas y el alquiler de los vehículos) de 140.647,55 euros.

A estos gastos principales hay que sumar otros como la creación de las figuras del Dios Momo y la Bruja Piti (que han costado 7.865 euros), la instalación de aseos portátiles, el pago a las agrupaciones que han participado en los distintos escenarios incluidos en la programación municipal, el alquiler de las vallas de la cabalgata y demás cuestiones que siguen inflando esa cifra que sobrepasa, con creces, los 600.000 euros.