“Hay familias al borde de la marginalidad”

Cáritas Diocesana celebra hoy, junto al resto de la iglesia católica, el Día del Amor Fraterno, dedicándose las colectas a reforzar la labor de esta institución social.

Toda ayuda extra es buena. Cáritas se nutre de las aportaciones de los socios y donantes particulares y de empresas y entidades privadas, destaca su directora en Cádiz, María del Mar Manuz Leal. "Es una ayuda muy valiosa que agradecemos permanentemente porque gracias a ella podemos mantener de forma constante nuestros proyectos, con libertad e independencia, proyectos que van a la raíz de los problemas, más allá de los parches y el corto plazo", indica la directiva de Cáritas.

Estas aportaciones, sin embargo, se quedan muchas veces cortas ante las necesidades que tiene la sociedad gaditana.

"Cádiz tiene un alto índice de pobreza. Hay zonas de la ciudad que acumulan bolsas de pobreza que no por ser conocidas dejan de preocuparnos. Donde se piden más ayudas a Cáritas es La Viña, Santa María, el Pópulo, Mentidero, La Paz y Cerro del Moro".

Pero se alerta sobre todo de la precariedad de familias que, según Cáritas, "no sólo están en situación de exclusión social, sino de un tramo muy importante de la población que se halla constantemente al borde de caer en la marginalidad y convive con esta realidad amenazante, sujeta con pinzas. A estas familias no les ha llegado la recuperación económica que anuncian los responsables políticos. Siguen estancadas en situaciones de bucles, con economías muy precarias, con menores que crecen sin ninguna confianza en la igualdad de oportunidades y sin percepción de futuro".

En la década que ya llevamos de profunda crisis económica ha sido la familia la que ha sostenido a la sociedad. "Es la red más efectividad de solidaridad", asume Manuz Leal.

Una solidaridad que nace no solo de las familias que aún viven en buena situación económica, sino también de las familias más humildes. Frente a ello, la directora de Cáritas lamenta el papel que juegan las administraciones: "No existe reciprocidad por parte de los poderes públicos. La inteligencia social de la administración es bajísima en materia de política de protección a la familia. Para Cáritas, el camino que no siempre es fácil de gestionar, puesto que se apoya en políticas presupuestariamente muy diversas entre sí en los enfoques y objetivos".

Pone como ejemplo cuando la gestión de la casilla de fines sociales de la declaración de impuestos pasa a manos de la Junta. "Como consecuencia directa de la decisión del último gobierno saliente de la Junta, nuestra Cáritas Diocesana vio reducida considerablemente los fondos, al igual que el resto de Cáritas andaluzas, ¿Responde esto al sentir de la ciudadanía que marcó la cruz en la casilla de fines sociales? Evidentemente no".

Junto a la colecta de este jueves, Cáritas recibe también las aportaciones especiales de los primeros domingos de mes y de Corpus Christi. Junto a esta colecta se puede ayudar a la labor social dando fondos a la cuenta ES98-2103-4000-67-3300000639.

Nacida en 1955, Cáritas Diocesana, a través de su organización y su voluntariado, se halla presente actualmente en 18 parroquias de la capital.

"Allí donde hay una parroquia, hay un equipo de Cáritas que acoge a familias con dificultades, un equipo que escucha, que apoya y que busca recursos para aliviar las fuertes carencias que suelen tener las personas que acuden pidiendo ayudas", incide la directora de esta institución católica en Cádiz.

Esta ayuda va desde la ayuda básica para alimentación, como la de farmacia, servicios sanitarias que no cubre el Servicio Andaluz de Salud, vivienda, suministro de agua, luz, gas, material escolar, transporte, formación... "La casuística es variada, porque la pobreza en Cádiz no es uniforme ni nueva, sino arraigada".

Para María del Mar Manuz, "esta primera obra social, que muestra la fortaleza de la entidad en cuanto a su inmediatez y su cercanía humana a pie de barrio, enlaza con otras labores que Cáritas desarrolla también en la ciudad, quizás menos conocidas".

"El programa diocesano de apoyo a la familia, por ejemplo, trata de reforzar el bien social que representa la familia como célula básica y primera de la sociedad, apoyándola cuando ella misma entra en crisis o muestra signos de agotamiento tras estos años de dura crisis. Lo hace a través de talleres educativos, del acompañamiento a mayores que están solos o apoyando la maternidad y la primera infancia", se relata desde Cáritas.

De vital importancia es también su programa de empleo. Integrantes de este colectivo emprenden itinerarios laborales “que personalizamos gracias a un equipo profesional de agentes voluntarios y contratados que guían un proceso de orientación, formación e intermediación con empresas colaboradoras”.

En el Pópulo se encuentra también el Centro de Sensibilización "con venta de productos de comercio justo e información sobre economía solidaria y sobre el patrocinio de nuestras Cáritas Diocesanas en el proyecto Corr the jute works, en beneficio de mujeres residentes en Bangladesh".