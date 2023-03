Intentan okupar en Cádiz una vivienda de García de Sola mientras sus dueños dormían

Tras los sucesos acaecidos en la Barriada de La Paz este martes por la noche cuando cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tomaban una vivienda del número 7 de la Avenida del Guadalquivir, han salido a relucir más casos de intentos de okupación que no han trascendido o bien porque las autoridades no las han dado a conocer o bien porque los propios propietarios no han querido hacerlos público.

En esta ocasión han sido los vecinos de García de Sola, tal y como ya avanzaba Diario de Cádiz digital este mediodía, los que han dado la voz de alarma para contar que de un tiempo a esta parte están sufriendo en acoso de pandillas de okupas que andan rondando el barrio en busca de viviendas vacías en las que poder introducirse y hacerse fuertes.

Casi siempre, para sentirse "protegidos" por la Ley, intentan entrar en las viviendas que okupan cuando no hay nadie en su interior como ha ocurrido en el caso de la Avenida del Guadalquivir, en cuyo caso estos cuatro individuos de los que finalmente han sido detenidos dos por agredir con arma blanca al propietario de la vivienda tras un forcejeo. En estes caso, la vivienda se encontraba sin ocupantes ya que, al parecer se estaban acometiendo obras en su interior y no estaba habitada de manera circunstancial.

En el caso que ha trascendido a raíz de la denuncia de un vecino de la calle Francisco García de Sola, el intento de okupación tuvo lugar en meses atrás pero con una peculiaridad: el grupo de okupas intentó acceder a la vivienda cuando sus propietarios dormían en su interior. Esto podría haber provocado un momento de alta tensión y peligrosidad, ya que se podría haber producido un cara a cara en el interior de la vivienda en la que los inquilinos se podrían haber llevado la peor parte de la historia.

En esta ocasión, según relata en exclusiva este testigo de García de Sola, en el segundo piso de su vivienda, un grupo de okupas intentó entrar en el piso forzando la puerta con una palanqueta pero los ruidos alertaron a los inquilinos, lo que evadió a los okupas de intentar acceder a la vivienda.

Al final todo quedó en un susto, a pesar de que los vecinos de esta calle o barrio de la ciudad han dado ya la voz de alarma ante la insistencia de estos grupos de okupas que, al parecer, cuentan con información bastante fiel de los propietarios de los pisos que "pueden" ser okupados. Este mismo testigo con el que ha contactado este periódico indica que iban preguntado por ahí por él, con nombre y apellidos, para saber si su casa estaba okupada, presuntamente para alquilarla, algo que provoca una incertidumbre y un gran temor por parte de la población que reside en esta zona de la ciudad.