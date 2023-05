Buscan en Cádiz al loro Yaco, que podría estar retenido contra su voluntad

Sus alertas en las redes sociales son desgarradoras. Yaco no parece un lorito como otro cualquiera, ya ha estado conviviendo con una familia que, al parecer, ha quedado destrozada tras su desaparición.

Su propietaria, cuya identidad se esconde tras el pseudónimo Oceano Gaditano, va contando día a día el pesar que ha provocado en su hogar la falta de este pájaro que ha dejado, sobre todo a su hija pequeña, entre llantos. Así, en su segundo día tras su desaparición cuenta a través de Facebook que "no sé si estarás en la calle asustadito o te tendrá alguien en su casa". De ahí se desprende que la propietaria del animal tenga la ligera sospecha de que el loro pudiera estar secuestrado o retenido en una casa ajena contra la voluntad del propio Yaco, que, afirma, tiene ya un apego familiar y un problema médico que le hace necesitar un tratamiento farmacológico.

El segundo día tras su desaparición dejaba en las redes un testimonio desgarrador que ha provocado ya múltiples reacciones y ofrecimientos de ayuda para sobreponerse al mal trago y para intentar localizarlo o localizar a la persona o personas que puedan tenerlo retenido sin consentimiento de sus propietarios legales.

Así decía: "No sé si estarás en la calle asustadito o te tendrá alguien en su casa. Por favor, si alguien ha visto alguien que tenga mi Yaco por favor decírmelo o por lo menos decirme por dónde está más o menos para tener una orientación de por donde puede estar , esto es una locura, tengo dos niños en casa llorando por su loro y esto es un sufrimiento".

Oceano Gaditano, que ha facilitado ya dos teléfonos de contacto por si alguien puede darle norte sobre el paradero de su loro (634697215/622894957), aclara que "si alguien tiene al Yaco y no dice nada es de mala persona por jugar con el sentimiento de dos niños".

La propietaria afirma que está buscando a su loro, sobre todo "por el sentimiento de mis hijos y por el pobre animal que no está acostumbrado a estar solo ni con personas que no conoce, a mi el dinero que cuesta el loro me es indiferente, yo miro más el sentimiento de dos niños, el puto dinero no vale ná hoy en día, vale más dos niños en casa llorando por su Yaco.

En el tercer día sin Yaco, la propietaria que se hace llamar en Facebook Océano Gaditano, reitera que "lo mismo estás con otra familia y no te quieren entregar por tu valor económico". Y es en este mensaje en el que aclara que Yaco tiene un problema de salud y es que le faltan las patitas, por lo que "nadie te quería y nosotros sí desde que te vimos, no nos importó y te queremos a ti tal cual".

En su ruego a través de las redes vuelve a enviar un mensaje a aquellos que pudieran tener retenido a Yaco: "Tienes a la yaya muerta en pena mi lorito esperándote con tu desayuno, al igual que nosotros y medio Cádiz que está deseando que vuelvas a casa".

A pesar de que corren los días, "sea lo que sea no pararemos de buscarte, tiempo tengo, así que algún día sabré dónde estás porque Cádiz es muy chico y hay mucha gente buscándote".

Océano gaditano aprovecha su espacio en Facebook para dar las gracias a todos los que están compartiendo sus mensajes en rede sociales y a los que le comentan "y están pendientes y salen a buscarle. De verdad que aún quedan más personas buenas que malas enel mundo. Ojalá mi lorito de con gente buena y te entregue", termina uno de sus últimos mensajes publicados en internet.