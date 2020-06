Vuelven los lunes al sol. Y ahora más porque la falta de una hilera de puestos en el Piojito de Cádiz impide que se forme el habitual pasillo que se suele cubrir con sombrajos para evitar el calor y la exposición a las altas temperaturas. Las medidas de seguridad que ha impuesto el Ayuntamiento de Cádiz para acceder a la vuelta del mercadillo del Piojito ha determinado que sean sólo la mitad de los puestos los que se puedan instalar. De esta manera los tenderetes sólo ocupan uno de los márgenes del amplio paseo de La Paz.

Pero era un Piojito a medias y no sólo porque faltaran la mitad de los puestos. No todas eran buenas caras. Eso sí, el 95% de los gaditanos y gaditanas que tiraron para la Barriada esta mañana de lunes se colocaron su mascarilla, tal y como obligan las autoridades. De hecho, varios de los muchos policías locales que esta mañana se encontraban en el paseo del Piojito velando por la seguridad de todos y por el estricto cumplimiento de las normas daban fe de ello. "De momento la gente se está mostrando muy colaboradora y están todos cumpliendo con la normativa, al que es siempre de agradecer", comentaba uno de los agentes de la Local.

Pero es justo decir que el primero en presentarse a las siete de la mañana en el piojito, cuando este mercadillo empezaba a despertar fue el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro. Así lo comentaba uno de los comerciantes del Piojito que se mostraba agradecido a Navarro por la sensibilidad mostrada con estos vendedores. "Es que dese cuenta de que teníamos que colocar nuestros puestos más lejos aún de la balaustrada del paseo marítimo, pero el concejal lo ha entendido y ha dado órdenes para que nos dejaran ubicar nuestros tenderetes de una manera más eficaz y óptima para todos".

Nada más empezar el trayecto por la zona del puente, un vendedor de bragas del Piojito destacaba algo singular: "No sé qué habrá pasado con el coronavirus pero veo a la gente más amable, más preocupada por todos, más humana. No sé el tiempo que esto durará pero parece que esta nueva normalidad no pinta mal".

Pero no fue el único que esgrimió este argumento tan sinsentido. Uno de los agentes de la Policía Local consultados destacaba igualmente la buena predisposición mostrada por todos por velar por el cumplimiento de las normas. Puede que sea producto del miedo, "pero espero que esto siga siendo así, al menos mientras dure el temor a un rebrote".

En otro puesto, Manuel, que vende, sobre todo ropa de cama, destacaba que han sido "tres meses horrorosos". Manuel comenta que "cuando se cerró el Pojito por culpa del coronavirus yo vendía ropa de invierno y aquí esto con lo que puedo porque no nos ha dado ni tiempo de no renovar la mercancía". Este vendedor del mercadillo gaditano cuenta con cuatro puestos, "así que imagínese la de pérdidas que me ha provocado este virus".

Eso sí, no faltaban ni las mascarillas ni los hidrogeles. Lo mismo se encuentra uno un tarrito de hidroalcohólico sobre una caja de cartón en medio del paseo que escondido entre bragas y sujetadores.

El Piojito da vida al barrio de La Paz. Allí estaban los pescadores de Viento de Levante a las puertas de sus instalaciones viendo pasar a los clientes del Piojito. "Hombre, yo echaba de menos este ambientito pero el que sí lo ha notado tela es el de la cervecería del club". Esto lo contaba Alfonso, que como pescador maldice al coronavirus por haberle tenido en casa encerrado dos meses en casa sin poder coger la caña.

Antonio Moreno, al frente de su tenderete de bañadores y bisutería, no deja ni a un cliente o clienta que tocara nada de lo expuesto sin antes echarse un chorreoncito de gel en las manos. "De todas maneras nunca hemos permitido devoluciones en este tipo de productos, pero no está de más tomar precauciones".

Moreno lleva ya muchos años de vendedor ambulante así que sabe perfectamente lo que tiene entre manos y el daño que está haciéndole esta desescalada a su sector. Y lo peor es que él que lleva su puesto por todos los rincones de Andalucía se encuentra con que cada Ayuntamiento les trata de una manera. "Y Cádiz es de los pocos que no nos deja ponernos a todos. Y mira que hay sitio para todos. Si usted mira desde el puente hasta Puntales, hay kilómetros para todos".

Entre puesto y puesto distan dos metros de distancia. Y los que se han colocado esta mañana no podrán hacerlo el lunes que viene y así se irán turnando, al menos, hasta que finalice el Estado de Alarma. Pero aún son lunes al solo un poco raros, aunque todo llegará.