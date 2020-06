El Piojito vuelve hoy a La Paz sólo con la mitad de sus puestos

El Ayuntamiento se llegó a plantear un cambio de ubicación del Piojito ante la incertidumbre creada por la gran cantidad de medidas de seguridad que vienen de la mano del coronavirus para evitar contagios en lugares en los que se den cita mucho público de manera simultánea.

Pensaron en otro sitio que no fuera la Barriada de La Paz, pero sus comerciantes no se han mostrado partidarios de esta idea aunque sí, como no podía se de otra manera, de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos y evitar contagios.

Pero finalmente, en días pasado, el Ayuntamiento emitía una nota en la que informaba de que finalmente sería este lunes, 15 de junio, cuando volviera a la ciudad este tradicional mercadillo ambulante.

El mercado ambulante del Piojito contará, de esta manera sólo con el 50% de los puestos para garantizar las medidas de prevención por el Covid-19. Fue el concejal de Consumo y Venta ambulante, David Navarro, quien pidió tanto a las personas vendedoras como a la clientela que sean responsables y cumplan con las medidas de seguridad establecidas para evitar aglomeraciones y reducir así las posibilidades de que haya un rebrote.

En una nota, Navarro señaló que "se han estado buscando alternativas para cambiar la ubicación y facilitar así la colocación de todos los vendedores, pero no ha sido posible".

Así, "solo se podrán instalar un 50% de los puestos autorizados que se irán alternando de semana en semana". Esta medida "se ha adoptado para reducir las aglomeraciones y facilitar el tránsito de las personas con las distancias de seguridad necesarias", según ha aseverado Navarro, que ha avanzado que los puestos se colocarán de forma lineal en las zonas habilitadas y demarcadas por el Ayuntamiento.