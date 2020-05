El coronavirus está dejando secuelas por todos los rincones. Ahora son los comerciantes del Piojito los que afirman no tener nada claro su futuro tras el cese de actividad a mediados del mes de marzo.

El Ayuntamiento, en días pasados, emitió una nota de prensa, en la que informaba de un encuentro entre responsables municipales y los portavoces de la Asociación de Comercio Ambulante Bajo del Guadalquivir, que aglutina a los comerciantes que venden sus productos en el popular Piojito. Según esa nota, se puso sobre la mesa el posible cambio de ubicación de este mercadillo ante la imposibilidad del desarrollo normal de su actividad con las condiciones que impone el Gobierno central para la Fase I del proceso de desescalada, que indica que es sólo viable con un aforo del 25% de su capacidad.

Esto quiere decir que sólo se podrían poner uno de cada cuatro puestos de los que habitualmente dan forma al Piojito. Ante tal situación, la nota indica que el Ayuntamiento ha iniciado un proceso de búsqueda de otra ubicación para este mercadillo.

Este Diario se puso ayer en contacto con José Ángel Cordero, gerente de la Asociación de Comercio Ambulantes del Bajo Guadalquivir, que negó que se hablara con los técnicos de ese cambio de ubicación en ningún momento de la reunión.

Se da la circunstancia de que en la citada nota es el concejal David Navarro el que respalda esta medida que, según el Ayuntamiento, surge fruto de este encuentro entre los representantes municipales y los comerciantes del Piojito.

Los vendedores le piden al Ayuntamiento que les condone las tasas de seis meses

Según Cordero, el Ayuntamiento lo que está estudiando no es otra cosa que la ampliación del espacio que ocuparía el Piojito, sumándose al habitual, la zona en la que se aparcan normalmente las furgonetas de los propios comerciantes. “¿A dónde nos van a llevar si en Cádiz no hay ni ha habido nunca otra opción?”Se da la circunstancia de que, según afirma el propio José Ángel Cordero el primer interesado en que el Piojito no se vaya de la Barriada de la Paz “es el propio El Corte Inglés”. Este representante de los vendedores del gaditanísimo mercadillo ambulante afirma que el centro comercial “tiene más que comprobado que los días en los que ellos registran mejores ventas son los lunes, precisamente el día del Piojito de Cádiz”. “Allá por donde vamos lo que hacemos es atraer ambiente y eso se traduce en negocio para los bares y cafeterías de la zona, para los taxis, autobuses, así que ahora resulta que tanto que se ha denostado la Barriada de La Paz como lugar para el Piojito y ahora resulta que un establecimiento con tanta fuerza como El Corte Inglés no quiere que nos movamos de allí”.

José Ángel Cordero afirma que al conocer el contenido de la nota de prensa municipal, se puso en contacto con el jefe de servicio de Mercados y “nos confirmó que no se estaba buscando una nueva ubicación para el Piojito”, “así que no sé de dónde viene esa idea, cuando nosotros realmente sabemos que lo que el Ayuntamiento estudia es dejarnos ocupar más metros para poder cumplir con el distanciamiento que impone el Decreto del Gobierno”.

“Lo que sí sabemos, sí o sí, es que queremos abrir el 26 de mayo así que instamos al Ayuntamiento a que nos busque una solución lo antes posible”.

La norma indica, según Cordero, que debe haber seis metros entre un puesto y el de enfrente y dos metros y medio entre una tienda y la de al lado, “ eso sólo será posible si cogemos el sitio que ahora ocupan las furgonetas”.

El representante de esta asociación ya aprovecha para pedirle al Ayuntamiento que les perdone la tasa durante seis meses, “que es lo que hemos pedido a través de la federación de municipios y provincia de Andalucía”.

“Pedimos ayuda porque somos personas que muchos llevan en Cádiz 40 lunes y llevan muchos años pagando tasas y creo que nos merecemos un respeto por parte de este Ayuntamiento”, según reclama José Ángel Cordero.