Cádiz está casi al cien por cien de ocupación en esta Semana Santa

El regreso de los cortejos procesionales a las calles, y del sol en lo que queda de semana, parece que también ha llevado aparejado la vuelta del visitante a Cádiz. Así, al menos, lo confirman diferentes profesionales del sector turístico de la ciudad que aseguran que "prácticamente" la ocupación hotelera en Cádiz está "al cien por cien".

De esta forma, la Semana Santa ha convertido estos días en la semana grande del turismo en Cádiz de lo que llevamos de 2022 aunque, según prevé Antonio de María como representante del sector, "creo que tendremos un verano que superará con creces al de 2019". "Tradicionalmente, la Semana Santa marcaba cómo sería el verano porque la gente venía en estos días y aprovechaba también para dejar cerradas las siguientes vacaciones, y aunque los tiempos han cambiado y ahora las reservas se hacen con una semana de antelación, sí te puedo decir que viendo cómo se está comportando la clientela, vamos a ir recuperando ese crecimiento sostenido del 5% que teníamos en los últimos años", apuesta.

En cierta manera, según las opiniones de diferentes gerentes de establecimientos de la ciudad, es como si con esta Semana Santa se volviera a andar el camino cuyas lindes parecieron desdibujarse con la pandemia. Y aunque "la incertidumbre" todavía se deja notar en los tiempos de las reservas (se hacen con poca antelación), el turista no se ha olvidado de Cádiz. "Hace una semana estaba todo bastante paradito pero una vez que fueron transcurriendo los días, y que se fue también aclarando la previsión del clima, la gente se animó a reservar y desde este jueves estamos prácticamente llenos", ejemplifica Noelia Martínez desde el Hotel Spa Cádiz Plaza, que también espera que este mismo patrón se repita "en las reservas para las motos, el puente de mayo, y para verano" porque, asevera, "apenas hay movimiento todavía para esas fechas".

En el mismo sentido se pronuncia María Jesús Ruiz, desde los apartamentos Maier, en el centro de Cádiz, que tiene "todo completo desde el lunes y hasta final de semana" y que, suma, "ya tenemos bastantes reservas hechas para mayo y para junio, por el Carnaval, y algo, pero ahí todavía poco, para agosto". Con todo, desde estos apartamentos turísticos de Cádiz, también vaticinan "un buen verano" para el sector turístico de la ciudad.

También en el centro, el Hotel Las Cortes de Cádiz, que ha mantenido sus puertas abiertas incluso durante la época de pandemia, encuentra su "recompensa" en estos días. "Muy bien, muy bien, la verdad. Tenemos todo ocupado y también estamos trabajando bastante bien nuestro mirador, incluso con este par de días de lluvia, todo ha funcionado muy bien", reconoce Pepa Díaz que también ve "esperanza" para la industria turística de la ciudad aunque no se atreve a realizar su predicción para esta verano. "Es muy pronto y la incertidumbre todavía es grande", argumenta aunque informa que "en colaboración con administraciones cercanas como Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Diputación y Junta de Andalucía" están trabajando "muy bien" en diferentes proyectos "interesantes" de cara a promocionar la provincia como destino. "Porque ahora es cuando se está empezando a conocer otros rincones de la provincia más allá del sol y playa, explotando también el turismo de naturaleza que tan bien ha ido con Alemania y Suiza, y además vamos a poner en valor con la Cámara de Comercio Cádiz en países como Japón, por ejemplo", adelanta.

"Todo esto pues claro que va a repercutir a futuro pero desde el Gobierno de España sí que se debería apoyar más al sector. Yo estoy muy preocupada con el Gobierno porque mientras que otros países bajan impuestos aquí no hacen más que subirlos", reflexiona la gerente de Las Cortes que estos meses atrás se ha visto "bastante afectada" por el paro de transportistas. "Nos ha subido todo, el aceite, la leche, el café... ¿Y yo que hacía, subirle de precio el menú a los clientes? Entonces es cuando no me entra nadie", lamenta. Con todo, esta Semana Santa ha venido a remontar "en recaudación" y en "ambiente" y espera que "siga" esta senda.

Las realidades que reflejan estos expertos del sector gaditano se ven refrendadas por el análisis general del presidente de Horeca que habla de que "la encuesta que hicimos el pasado lunes apuntaba a que las reservas alcanzaban en la Bahía un 75-80%" pero "posteriormente tuvimos conocimiento de un aumento de las reservas entre un 10 y un 15%" que "ha vuelto a crecer en estos últimos días". "De hecho, esta Semana Santa estamos experimentando posiblemente un lleno como no se conocía en los últimos años", decide De María.

El perfil del visitante

Según las opiniones de los gerentes de los establecimientos consultados, el turista nacional es el que más interés está mostrando por disfrutar de su Semana Santa en Cádiz y, aún mejor, quien viene, repite.

Es lo que año tras año ha visto Noelia Martínez en el Hotel Spa Cádiz Plaza que goza de una clientela nacional "bastante importante" apoyada "por algunos extranjeros". "Es cierto que tenemos muchos clientes asiduos, tanto que en verano repiten con nosotros más de la mitad, y de eso nos sentimos muy orgullosos", acierta la gerente que, aunque todavía no cuenta con demasiadas reservas de cara al verano, no le preocupa porque opina que será "un buen verano" puesto que la gente ya ha demostrado "que tiene muchas ganas de vivir la normalidad". "A no ser que nos invadan los marcianos, porque ya es lo que nos queda por ver", ríe.

En los apartamentos turísticos de Maier reina la variedad de procedencias. Así, es curioso cómo "principalmente las reservas que tenemos para mayo son de turistas europeos", mientras que las de junio "son del cliente nacional que viene en las fechas de este especial Carnaval", detalla María Jesús Ruiz que tampoco se queja del desarrollo del año 2021 ya que encontraron una interesante veta de negocio.

"Pues el año pasado no nos fue nada mal porque, aparada de que la temporada de julio a septiembre estuvo muy bien, durante el invierno tuvimos varias reservas de larga estancia, sobre todo, de personas procedentes de Madrid, por ejemplo, que estaban teletrabajando y optaban por quedarse en Cádiz en busca de un clima más agradable. Reservas hablo de varios meses", explican desde Maier.

Prohibiciones y permisividades

Algunos de los hoteleros de la ciudad también se han pronunciado sobre las últimas polémicas relacionadas con las playas en una ciudad que, prácticamente, está rodeada de ellas. Así, el levantamiento de la prohibición de hacer nudismo o la aprobación de la ley que permite a los ayuntamientos tomar la decisión de permitir o no fumar en las playas podrían de alguna forma afectar al turismo.

Afectar, que no siempre negativamente. Así, buena parte del sector cree que la incidencia de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular no perjudicará a la industria turística puesto que, además de que en otros países de Europa la prohibición de fumar alcanza a muchos más lugares públicos que en España, el turista nacional ya pasó "el trauma" cuando se prohibió fumar en el interior de los bares y, después, en esta época covid, en las terrazas de los establecimientos de hostelería.

Sí existe más división de opiniones sobre el levantamiento de la ordenanza por la que en el año 2009 el Partido Popular, entonces en el gobierno, prohibió hacer nudismo en las playas urbanas de Cádiz. Recientemente el actual equipo de Gobierno ha inhabilitado esa decisión volviendo a la realidad de antes de 2009 en la que cualquier ciudadano podía hacer nudismo en una playa urbana aunque en la práctica sólo se hiciera en los arenales más alejados como Cortadura. En este sentido hay hoteleros que no ven que esto pueda afectar al sector y otros que opinan que la percepción del turista puede ser negativa pues la mayoría del turismo que viene a Cádiz es familiar.