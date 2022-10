Cádiz espera que la Junta dé hoy luz verde a la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel

Con las mejores expectativas de que por fin salga adelante el proyecto de recuperación de Valcárcel para la Universidad, esta mañana, a las diez, se decide en Sevilla el futuro de esta joya arquitectónica gaditana del siglo XVIII abandonada desde hace veinte años, cuya rehabilitación también persigue la dinamización de los barrios vecinos.

Es más que previsible que antes de este mediodía se confirme que el emblemático edificio propiedad de la Diputación Provincial albergará por fin la Facultad de Ciencias de la Educación, tal y como viene reclamando la institución académica desde hace años con el apoyo de la Plataforma Valcárcel Universitaria y el respaldo unánime del Pleno del Ayuntamiento, el de la propia Diputación y el de la inmensa mayoría de la sociedad gaditana. Toda la atención está puesta ahora en cuál será la contribución de la institución provincial, que a día de hoy no ha quedado del todo clara, más allá de la cesión del edificio, pese a las últimas manifestaciones del portavoz del Grupo municipal socialista, Óscar Torres.

Torres valoró la cesión del inmueble de 24.000 metros cuadrados de superficie, que es Bien de Interés Cultural, “lo cual es incalculable”, pero aseveró que más allá, la institución provincial “debería ser capaz de un apoyo adicional para que la vuelta de Ciencias de la Educación a Cádiz sea una realidad”. Con todo, dijo estar convencido de que Diputación “sólo va a poner facilidades”.

A este respecto, en declaraciones a este periódico, el alcalde de Cádiz, José María González, respondió que “si como dice el propio PSOE, la Diputación está dispuesta a ir más allá, no nos cabe duda de que el proyecto de Valcárcel será una realidad ya que a la Junta de Andalucía se le acaban las excusas para mantener paralizado el proyecto”.

José María González estará esta mañana presente en la reunión que mantendrán en la sede en la capital hispalense de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación con su titular, José Carlos Gómez Villamandos, el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y, previsiblemente, el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz recordó ayer a través de un comunicado que “ya se ha reclamado en más de una ocasión en el Pleno municipal que el Gobierno andaluz concrete su apoyo en materia económica para la rehabilitación del edificio y el traslado al mismo”.

El alcalde ha lamentado que “hasta la fecha la administración andaluza no haya mostrado el apoyo, aunque sí ha tomado partido en algunas declaraciones”. “Se les requirió una respuesta antes de finalizar el mes de agosto y sólo contestan con palabras vacías”, recalcó.

Desde el Equipo de Gobierno recuerdan que el regidor gaditano “ya anunció una aportación municipal de cinco millones de euros –que viene a ser 1.300.000 euros del presupuesto de la Junta– para que este proyecto vea al fin la luz en un futuro próximo”. Al hilo de esta contribución, González reclama que “la Junta ponga también el dinero para satisfacer esta demanda histórica de Cádiz”.

“No hay derecho a que esta joya de la ciudad siga secuestrada por la política. Por ello pedimos a las administraciones implicadas que formen parte de la solución y no del problema”, ha resaltado.

El ejecutivo local ha recordado también que “todos los partidos políticos representados en el Parlamento andaluz (a excepción de PP y Vox), así como el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación provincial y la UCA rubricaron su apoyo a la Plataforma Valcárcel Universitaria”, que aboga por la rehabilitación del edificio y el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a este emplazamiento. Por ello, en esta reunión, el alcalde espera que “la Junta dé el paso definitivo para comenzar un proyecto, con todo lo que ello supondría de dinamización económica para los barrios de La Viña, El Balón y El Mentidero”.

“La Diputación ha cedido los terrenos y la UCA también ha hecho su trabajo. Estamos viendo que a esta Junta de Andalucía hay que arrancarle los proyectos, pero no podemos bajar los brazos y rendirnos. No podemos caer en el pesimismo y en la desilusión, que es lo que parece que están buscando desde la Junta para no cumplir sus responsabilidades”, ha lamentado.