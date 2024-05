El nuevo hospital de Cádiz: entre el "escándalo" de la oposición y el beneficio "por todos lados" que ve el PP

Cádiz sigue recuperándose de la sorpresa, o el sorprendente varapalo, que se llevó el lunes al conocer que el acuerdo que espera desde hace años entre Junta y Zona Franca para construir el nuevo hospital deberá resolverlo el Ayuntamiento adquiriendo los suelos para cederlos a la administración autonómica, como de repente explicó la consejera de Salud, Catalina García, en su visita a la ciudad y confirmó el alcalde, Bruno García.

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha sido testigo este jueves de esa sorpresa y de la marejada que aún mantiene este brusco cambio de planes del PP. De hecho, en el orden del día figuraba una propuesta relacionada con el futuro hospital presentada el pasado 20 de mayo (fecha en la que los partidos tienen que elevar las mociones a debatir en la sesión) y que como ha dicho algún concejal había quedado anticuada a raíz de los últimos acontecimientos.

El tema a debatir ya no era el Plan Funcional, que también fue objeto de polémica hace algunas semanas por las dudas generadas respecto a su existencia y contenido. Eso ha pasado estos días a un segundo plano. El asunto de máxima prioridad ahora es la operación a la que de repente se ha sumado el Ayuntamiento, que se ve abocado de hacerse con el suelo de la antigua CASA para que la Junta pueda construir el hospital.

Al Partido Popular le ha tocado hoy defender la jugada, dar normalidad a esa 'espantá' que ha dado la Junta respecto a la negociación con Zona Franca. Han sido el alcalde y el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, quienes han defendido el planteamiento municipal, convencidos de que la ciudad "sale beneficiada por todos lados con esta operación".

El espejo en el que el PP asegura haberse mirado para solucionar la parálisis del solar del futuro hospital es el del solar de la antigua Navalips, donde se está desarrollando un Plan de Reforma Interior (PERI) que permitirá ejecutar la construcción de 800 viviendas, locales comerciales y espacios públicos en un suelo que inicialmente tenía la consideración de industrial. De este modo, ha detallado Cossi cómo ahora se persigue un "aprovechamiento residencial para un suelo de uso hospitalario".

De ahí las tres unidades diferentes ya conocidas; una primera tasada en 19 millones de euros que se quedaría Zona Franca y que destinaría a equipamiento industrial, empresarial o incluso residencial, con lo que recuperaría la inversión realizada en ese solar, valorada precisamente en esos 19 millones. Una segunda para el hospital, que ha pasado de necesitar una superficie de 160.000 a una de 185.000 metros cuadrados, "que caben". Y una tercera parcela "donde se aprovecharán los excedentes de aprovechamiento con hasta 200 viviendas de uso público, construidas por el Ayuntamiento o por la Junta".

Un convenio caducado

¿Por qué está el Ayuntamiento trabajando en esta operación, cuando el acuerdo inicial establecía que Zona Franca adelantaba el dinero para hacerse con la propiedad del suelo para que luego la Junta se hiciera con la titularidad? Pues porque "ese convenio ya no está en vigor, y no hay interés en prórroga o actualización", según ha vuelto a recordar Cossi. "Por eso nos hemos puesto a trabajar", ha añadido.

A este escenario de un convenio suscrito en 2008 sin validez en la actualidad, ha unido el alcalde tres intervenciones que considera clave del PSOE en estos años en los que lleva la ciudad intentando tener un nuevo hospital. La primera es de 2008, "en una operación donde la Junta no ponía nada y se vendían viviendas de renta libre, lo que puede considerarse especulación inmobiliaria". La segunda, de 2016 "cuando el PSOE dijo que el hospital quedaba en la nada". Y la tercera ahora en 2024, donde por medio de la Zona Franca "tienen una oportunidad para resarcirse de las promesas incumplidas, de la frustración creada desde hace décadas en la ciudad, y de poner palos en las ruedas al proyecto de hospital".

Las "mentiras evidentes" de la Junta

Frente a esta posición del PP, la oposición se ha mostrado contundentemente crítica con lo que considera "mentiras tan evidentes" de la Junta de Andalucía y del propio gobierno local. Un "escándalo" que se traducirá en que "los gaditanos vamos a tener que pagar esos suelos" mediante esa operación urbanística que plantea el alcalde. "Qué le gusta al PP una operación urbanística para todo", afea la concejala de Adelante, Helena Fernández.

Teme este grupo municipal (AIG) que el gran hospital anunciado y tantas veces vendido por la Junta para Cádiz se quede en "un centro de salud grandecito", visto que en esa operación que planean los populares "solo han dejado un cachito tierra de todos esos suelos para hospital". "Un timo para los gaditanos", sigue criticando Fernández, que concluye que el PP lo que está haciendo es "cachondearse del pueblo gaditano". "Se están quedando con nosotros", ha añadido.

El PSOE, por su parte, lamenta que el Ayuntamiento no se muestre férreo en la posición y exija a la Junta que cumpla lo pactado en 2008. En lugar de eso, afea el portavoz socialista, Óscar Torres, que el gobierno local "se traga el sapo, lejos de obligar a la Junta para no sacar los pies del tiesto, no vaya a ser que al alcalde le lean la cartilla". Y en contra de lo que opinan los populares de los beneficios del acuerdo, considera Torres que eso ocurre "cuando todas las partes salen ganando, y en este acuerdo el único que gana es la Junta".

"Al final, ni el Portillo es imparable, ni el hospital, ni Valcárcel que ya se habla de otro uso, ni Ciudad de la Justicia, ni Juanma está cerca. Lo único imparable son los desprecios que la Junta de Andalucía hace a Cádiz", concluye David de la Cruz, al tiempo que su compañera de grupo reclama "menos hoteles que especulan y más hospitales que salvan vidas".