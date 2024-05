El Ayuntamiento de Cádiz entra por sorpresa en la operación del nuevo hospital

Nuevo escenario en el eterno proyecto de construir un nuevo hospital en Cádiz. La visita este lunes de la consejera de Salud, Catalina García, a la ciudad ha servido para conocer un nuevo rumbo en el intento de sacar adelante una operación que acumula dos décadas de retraso y que sigue sin tener aseguradas las estructuras sobre las que edificar el nuevo proyecto.

Tras años de espera para que Zona Franca y Junta de Andalucía se pongan de acuerdo respecto a la titularidad del solar donde debe construirse el equipamiento sanitario, hoy se ha conocido que la operación será viable, a priori, por medio del Ayuntamiento. Es decir, que será la administración local la que finalmente se haga cargo del suelo para luego ponerlo a disposición de la Junta, lo que permitiría desbloquear este primer paso que lleva tantos años paralizado.

Ha sido la consejera la que ha lanzado tal anuncio, ante la sorpresa y confusión de los presentes. "Es el Ayuntamiento el encargado de hacer las negociaciones para delimitar y ceder los terrenos, de igual forma que ha ocurrido en Málaga y Jaén", ha tenido que confirmar Catalina García.

El propio alcalde de la ciudad, Bruno García, lo ha confirmado también este lunes, desvelando por sorpresa que lleva meses negociando con Zona Franca esa posible adquisición del suelo. "Estamos en conversaciones con Zona Franca para la posibilidad de adquirir los terrenos; llevamos un tiempo hablándolo, de manera leal y buscando una posibilidad o una fórmula", ha confirmado el alcalde, que ha insistido en que "cuando se cierre algo podré dar información".

Confía Bruno García en que esta operación salga adelante en poco tiempo, poniendo de relieve que él mismo ha buscado esta posible alternativa respecto a la titularidad del solar para conseguir que el proyecto de nuevo hospital salga adelante. Es decir, que el Ayuntamiento era una administración ajena a esta operación hasta la llegada del PP al gobierno municipal, que ha buscado esta alternativa que -según se desprende por las declaraciones del alcalde- facilitaría que la Junta de Andalucía desarrollara el proyecto.

Por ahora el alcalde no ha avanzado detalle alguno de cómo se haría la operación, de qué fórmulas o planteamientos está valorando con Zona Franca, "porque si no, la otra parte puede interpretar que le estoy apretando desde fuera, y no es el caso, tenemos que trabajarlo desde dentro", ha explicado Bruno García a los periodistas que este lunes le preguntaban por esa noticia hasta ahora desconocida de los planes municipales de hacerse con el suelo de la antigua CASA.

Años de espera en balde

Uno de los grandes interrogantes que surgen a raíz del giro que ha dado el escenario del nuevo hospital regional es qué se ha hecho por parte de la Junta de Andalucía estos últimos años. Y es que el arranque del proyecto estaba a la espera de un acuerdo que acumula años de espera entre el gobierno andaluz y la Zona Franca.

En este punto, conviene recordar que fue la Zona Franca quien adquirió la propiedad del suelo de la antigua fábrica aeronáutica, en la frontera de las barriadas de Loreto y de Puntales. Una operación que sirvió para reservar la parcela donde se construiría el hospital, que tendría que ser adquirida por la Junta para luego definir el proyecto y realizar las obras.

No obstante, como en tantas otras operaciones urbanísticas en Cádiz donde tienen que implicarse dos o más administraciones públicas, el consorcio estatal y la administración autonómica llevaban años intentando cerrar un acuerdo para ese suelo. Acuerdo que pasaba por la adquisición directa de la parcela, o incluso por una fórmula de permuta de solares (el del hospital para la Junta a cambio de un suelo en Algeciras que interesa a Zona Franca), así como otras posibilidades que desde Zona Franca se viene insistiendo que se han ofrecido a la administración autonómica, que nunca ha respondido a esas propuestas ni a las peticiones de cerrar esta operación inmobiliaria.

En medio de esta parálisis en las conversaciones entre Zona Franca y Junta de Andalucía, que el propio delegado del consorcio estatal (Fran González) confirmaba hace unos días, ha aparecido por sorpresa esta vía del Ayuntamiento, que sería finalmente la administración que soportaría la operación de adquisición del suelo para cederlo a la Junta de Andalucía.

Una operación que no deja de llamar la atención y cuyos detalles -cómo adquirirá el Ayuntamiento la parcela y cómo la cederá a la Junta- no ha querido desvelar el alcalde, Bruno García, que dice estar cerca de cerrar esta operación que permitiría desbloquear la construcción del nuevo hospital. A costa, eso sí, del Ayuntamiento de Cádiz, hasta este lunes ajeno a la operación.