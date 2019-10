Cádiz, la ciudad española con la mejor red de transporte público

En muy contadas ocasiones, la ciudad de Cádiz lidera ningún ranking con cifras y estadísticas en positivo. Casi siempre, la capital se consuela sin llevarse metal ninguno. Pero en esta ocasión, Cádiz ocupa el primer puesto del ranking resultante de un estudio de las ciudades con el “transporte más rápido y eficiente de España”.

El informe lo ha elaborado y publicado la empresa Holidu, poseedora de un buscador de alquileres vacacionales. La citada firma, con sede en Munich, ha puesto a prueba las redes de transporte público de 55 ciudades españolas analizando casi 5.000 trayectos en hora punta de demanda.

En este informe, el primer puesto del ranking no lo lleva ninguna de las dos grandes metrópolis nacionales, sino que “una ciudad andaluza más conocida por su clima, su costa y su gastronomía que por su transporte”.

A pesar de todos los pesares, el informe lo deja claro:“Hemos analizado un total de 86 trayectos en Cádiz en hora punta y moverse por esta capital de provincia conlleva, de media, una duración de 7 minutos y 33 segundos por kilómetro, superando en velocidad a Madrid y Barcelona”.

De este dato se traduce que un gaditano necesita 7 minutos y 33 segundos de media para recorrerse un kilómetro a bordo de un bus urbano. Es decir que, según el estudio de Holidu, una persona que coja el bus de la línea 1 en las Puertas de Tierra esos siete minutos y medio en llegar hasta la plaza Asdrúbal. No hay que olvidar que el estudio trabaja siempre con medias, ya que no es lo mismo coger el trayecto en la Avenida principal que cogerlo por Acacias, donde el número de paradas obligadas por la circulación o el aparcamiento inadecuado de muchos vehículos. E igualmente no es lo mismo hacerlo a las ocho de la tarde que pillar el bus a las dos de la tarde, en hora de salida de los colegios.

Pero el caso es que este informe pone a Cádiz por delante de ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Barcelona, Pamplona, Granada, Málaga, Salamanca, Alicante o Córdoba.

El buscador internacional de alquileres vacacionales deja claro que “la geografía de la ciudad lo pone bastante fácil, sin grandes desniveles y con una forma que hace fácil de comunicar con el centro la mayor parte de sus zonas”.

Los otros dos datos que maneja el estudio son la proporción del trayecto que, como media, es necesario realizar a pie para llegar al punto de destino (11,3%), y el precio del bus por trayecto (1,10 euros) , que en el caso de Cádiz es uno de los más bajos del país. “En definitiva, la experiencia de usuario en Cádiz es comparativamente la mejor que se puede encontrar en España”.

Los resultados de este estudio llegan en un momento en el que la ciudad espera y necesita cambios radicales en sus redes de transporte público. Cabe recordar que al estudio de Holidu habría que añadirle el hecho de que la ciudad se encuentra desde 2015 con un adjudicatario del transporte público interino a la espera de que se termine de elaborar algún día el pliego de condiciones del servicio y se saque a licitación. A esto habría que añadir una red de autobuses necesitada de un rejuvenecimiento y unas líneas urbanas a reorganizar en respuesta de las nuevas necesidades que presenta el nuevo entramado urbano.